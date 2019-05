Pilota slave kao heroja: Sletio bez kotača i spasio 89 života

Let mianmarske državne aviokompanije iz Yangona u Mandalay u nedjelju je završio slijetanjem bez prednjih kotača, objavila je ta tvrtka.

Zrakoplov Embraer je prevozio 82 putnika i sedam članova posade.

Videosnimke svjedoka pokazuju kako zrakoplov slijeće na zadnje kotače prije no što mu nos udara u pistu, a potom se vidi dim uzrokovan struganjem prednjeg dijela zrakoplova po pisti prije zaustavljanja.

#MNA (Embraer 190) #Yangon-#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport - Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V