Pionirka zrakoplovstva Wally Funk umrla u 88. godini: Bila je i najstarija žena u svemiru

Wally Funk je preminula u srijedu navečer, 8. srpnja, u svojem domu u Grapevineu u saveznoj državi Teksas, potvrdila je glasnogovornica grada Mona Quintanilla. Prema navodima njezine njegovateljice i gradske vijećnice Duff O'Dell, posljednjih je mjeseci imala zdravstvenih problema nakon nekoliko padova i infekcije noge.

Grad Grapevine, u kojem je Funk godinama živjela, oprostio se od nje porukom u kojoj je istaknuto da su njezina izvanredna postignuća, velikodušnost i neumorni optimizam ostavili dubok trag u lokalnoj zajednici, prenosi AP News.

- Grapevine s ponosom odaje počast Wally Funk, čija je izvanredna karijera nadahnula generacije rušeći prepreke u zrakoplovstvu i istraživanju svemira. Ostat će globalni simbol odlučnosti, ustrajnosti i izvrsnosti – poručili su gradski dužnosnici.

Od Funk su se oprostili i NASA te svemirska kompanija Blue Origin, koja joj je 2021. godine omogućila da, šest desetljeća nakon prvih astronautskih testiranja, napokon ostvari životni san i poleti u svemir.

Od djetinjstva je željela letjeti

Mary Wallace „Wally“ Funk rođena je 1. veljače 1939. u Las Vegasu u saveznoj državi Novi Meksiko, a odrasla je u Taosu. Zrakoplovi su je privlačili još od najranijeg djetinjstva, a prve satove letenja pohađala je kao djevojčica.

Sa samo 16 godina upisala je Stephens College u Columbiji u Missouriju, gdje se pridružila ženskom letačkom klubu poznatom kao Flying Susies. Pilotsku dozvolu dobila je već sa 17 godina, a zatim je nastavila obrazovanje na Sveučilištu Oklahoma State, gdje je bila članica letačke skupine Flying Aggies.

Foto: HANDOUT

Već s 20 godina postala je civilna instruktorica letenja u vojnoj bazi Fort Sill u Oklahomi. Time je postala prva žena koja je radila kao instruktorica letenja u jednoj američkoj vojnoj bazi.

Najmlađa članica skupine Mercury 13

Godine 1961. Funk se dobrovoljno prijavila za projekt u kojem su pilotkinje prolazile medicinske i psihološke testove slične onima koje su prolazili kandidati za NASA-in program Mercury. Projekt je vodio liječnik William Randolph Lovelace, koji je sudjelovao i u testiranju prvih američkih astronauta, a financirala ga je poznata pilotkinja Jacqueline Cochran.

Projekt nije bio službeni dio NASA-e, iako se skupina žena koje su uspješno prošle testiranja poslije proslavila pod nazivom Mercury 13. Funk je bila najmlađa među 13 pilotkinja koje su prošle zahtjevne liječničke preglede.

Bila je i jedna od samo tri kandidatkinje koje su prošle dodatna psihološka testiranja, uključujući boravak u spremniku za senzornu deprivaciju. U potpunoj tami i tišini izdržala je deset sati i 35 minuta, sve dok liječnici nisu prekinuli test.

Planirana završna testiranja u vojnoj bazi u Pensacoli otkazana su nakon što je američka mornarica uskratila korištenje svojih objekata. Budući da NASA tada nije imala službeni program za astronautkinje, nijedna članica skupine nije dobila priliku poletjeti u svemir.

Pionirska karijera

Funk se unatoč tomu nije odrekla letenja. Stekla je dozvolu prometnog pilota i prijavljivala se za posao u velikim aviokompanijama, ali su je odbijale u razdoblju kada žene gotovo nisu dobivale priliku upravljati putničkim zrakoplovima.

Nastavila je rušiti prepreke u drugim dijelovima zrakoplovstva. Postala je prva žena inspektorica letačkih operacija pri američkoj Saveznoj upravi za zrakoplovstvo, FAA-i, a 1974. i prva žena istražiteljica zrakoplovnih nesreća pri Nacionalnom odboru za sigurnost prometa, NTSB-u.

Foto: Blue Origin

Tijekom karijere obučila je više od 3000 pilota i prikupila više od 19.000 sati leta. Bila je i prva žena civilna instruktorica letenja u američkoj vojnoj bazi te jedna od najpoznatijih zagovornica sigurnosti i ravnopravnosti žena u zrakoplovstvu.

Četiri puta pokušala ući u NASA-u

Funk se ni nakon propasti projekta Mercury 13 nije pomirila s time da nikada neće otići u svemir. Prema vlastitim riječima, četiri se puta pokušala prijaviti u NASA-in astronautski program.

Međutim, nije imala inženjersku diplomu ni iskustvo vojne probne pilotkinje, što su tada bili neki od ključnih uvjeta. Žene u to vrijeme nisu mogle pohađati američke vojne škole za probne pilote, pa su takva pravila praktički onemogućavala njihov ulazak u astronautski zbor.

NASA je prve astronautkinje odabrala tek 1978. godine, a Sally Ride postala je 1983. prva Amerikanka u svemiru.

Životni san ostvarila u 82. godini

Funk je svoj životni san ostvarila 20. srpnja 2021., gotovo točno 60 godina nakon testiranja za Mercury 13. Kao počasna gošća Jeffa Bezosa sudjelovala je u prvom letu Blue Originova svemirskog broda New Shepard s ljudskom posadom.

Uz Funk i Bezosa, u kapsuli su bili Bezosov brat Mark te 18-godišnji Nizozemac Oliver Daemen. Suborbitalni let trajao je nešto više od deset minuta, tijekom kojih je posada prešla granicu svemira i nekoliko minuta provela u bestežinskom stanju.

Sa 82 godine i 169 dana Funk je postala najstarija osoba koja je do tada putovala u svemir, nadmašivši rekord astronauta Johna Glenna. Nekoliko mjeseci poslije rekord najstarije osobe preuzeo je 90-godišnji glumac William Shatner, ali Funk je do smrti ostala najstarija žena koja je bila u svemiru.

Ujedno je postala jedina članica skupine Mercury 13 koja je uspjela stići u svemir.

Za životno djelo 2022. godine dobila je prestižnu nagradu Michael Collins Trophy Smithsonianova Nacionalnog muzeja zrakoplovstva i svemira.

Njezina životna priča ostala je simbol borbe protiv prepreka koje su generacijama ženama zatvarale vrata pilotskih kabina i svemirskih programa. Funk nikada nije prestala letjeti, podučavati druge i ponavljati poruku koja je obilježila njezin život: snovi nemaju rok trajanja.