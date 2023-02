Pirotehičare u Lici usmrtila je protupješačka rasprskavajuća odskočna mina: Teško je vidljiva

Do smrtnog stradavanja dvoje pirotehničara u četvrtak u Lici došlo je uslijed eksplozije protupješačke rasprskavajuće odskočne mine PROM 1, priopćila je u subotu ličko-senjska Policijska uprava (PU).

Do minske nesreće je došlo 23. veljače u 12,50 sati u mjestu Čanak, na predjelu Vrlet-Skokovi.

Na mjestu događaja smrtno je stradala 35-godišnja pirotehničarka, a njezin 44-godišnji kolega u vozilu hitne pomoći, tijekom transporta prema bolnici.

Iz MUP-a su prije izvijestili da je od 1. siječnja 1996. u minskim incidentima stradalo 610 osoba, od kojih 207 smrtno. Od svih stradalih 134 su bili pirotehničara i pomoćni djelatnici, od kojih 40 smrtno.

Ovaj posljednji incident prvi je u Hrvatskoj u kojemu je na poslovima humanitarnog razminiranja smrtno stradala pirotehničarka.

Mina PROM 1

PROM-1 je Protupješačka Rasprskavajuća Odskočna Mina jugoslavenske proizvodnje. Mina se sastoji od cilindričnog tijela sa zvjezdastim upaljačem koji je umetnut u vrh mine te je izgledom slična njemačkoj S-mini.

Foto: PFC Tracey L. Hall-Leahy

Mina se aktivira uz pomoć zvjezdastog upaljača s detonatorom koji se nalazi na vrhu mine, dok se sam upaljač može aktivirati potezom ili pritiskom. I u jednom i drugom slučaju aktivira se poseban naboj od 3 grama koji se nalazi na postolju mine te gornji dio tijela mine bude lansiran s postolja na visinu od otprilike 50 do 80 centimetara, razvlačeći posebnu žicu koja, kada se razvuče do kraja, aktivira udarnu iglu detonatora, a detonator glavni naboj, koji raznese metalnu košuljicu mine u gomilu fragmenata koji se velikom brzinom rasprsnu na sve strane. Zbog kratkoće vremena (otprilike 1 sekunda) koje prođe od aktiviranja do eksplozije mine nemoguće je zauzeti zaklon. Tijelo mine je oblo i obojeno sivomaslinasto, a na njemu se nalazi naziv mine te serija. Također, to je tijelo s unutarnje strane ožlijebljeno radi bolje fragmentacije.

Foto: Wikipedia

Kao i sve odskočne rasprskavajuće mine, PROM-1 je smrtonosna na popriličnoj udaljenosti jer je sposobna rasprsnuti opasne fragmente na 100 i više metara, a one smrtonosne u krugu od 50 metara. Ova mina sa sigurnošću ubija ili teško ozljeđuje bilo koga u krugu od 30 metara od eksplozije. Kao i sve odskočne mine i PROM-1 u stanju je nanijeti ozljede bez obzira na zaštitu i nošenje različitih pancirnih odijela i oklopa, jer rasipanje fragmenata kod ovog tipa mine svejedno ozljeđuje nezaštićene dijelove tijela, naročito udove, lice i oči žrtve to jest žrtava.

Foto: Wikipedia

PROM-1 je relativno teško uočiti jer osim zvjezdastog upaljača većina tijela mine je ukopana i zbog toga nije vidljiva. Premda mina sadrži poprilično metala (koji se lako može detektirati detektorom za metal), samo razminiranje detektorom metala je opasno jer mahanjem glavom detektora po površini može lako doći do udara sa zvjezdastim upaljačem ili poteznom žicom, što rezultira eksplozijom mine.

