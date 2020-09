Pirotehničari najavili prosvjed na Markovu trgu u Zagrebu

Glavni tajnik Novog sindikata Tomislav Kiš najavio je u utorak prosvjed pirotehničara na Markovu trgu kako bi upozorili da se od prethodnih dogovora nije ispunilo ništa, a najave su, rekao je, da će još pirotehničara izgubiti posao i tako ugroziti plan razminiranja Hrvatske.

<p>"Sazvali smo ovu tiskovnu da najavimo prosvjed koji planiramo održati 10. rujna s početkom u 12 sati na Markovu trgu. A neposredan povod prosvjeda je upravo skora godišnjica jednog sastanka na kojem smo odustali od prošlogodišnjeg prosvjeda", rekao je novinarima <strong>Tomislav Kiš.</strong></p><p>Predstavio je i zaključke s tog prošlog sastanka s predstavnicima MUP-a koji se održao 13. rujna 2019. godine s pomoćnikom ministra <strong>Damirom Trutom.</strong></p><p>U zaključcima stoji kako MUP podržava inicijativu Novog sindikata za povećanje mirovina pirotehničara, da će se zalagati za reguliranje i poboljšanje radnog statusa pirotehničara koji nakon okončanja poslova razminiranja neće ostvariti uvjete za mirovinu, da će projekti u pripremi omogućiti kontinuirani rad pirotehničara kroz cijelu godinu te da će se na projektima iz sporazuma omogućiti početak radova tijekom prosinca 2019. godine.</p><p>"Nije se ispunilo ništa. U toj se situaciji razminiranja otišlo i korak dalje u negativnom pravcu. Prvi povod za ponovno dizanje naših aktivnosti je podatak da je do sada cca 70-ak pirotehničara završilo na burzi rada. Na trasi ih svaki dan radi otprilike 300, i to ne rade punim kapacitetom iz razloga što je premalo posla", kazao je Kiš.</p><p>Objasnio je kako je u planu razminiranja za razdoblje od 2021. do 2026. planirano razminirati do 2024. u prosjeku 33 do 38 milijuna kvadrata godišnje, što je nedostatno za ovaj broj pirotehničara da budu pune zaposlenosti.</p><p>"Bilo bi potrebno po našim procjenama negdje oko 43 do 45 milijuna kvadrata godišnje. Mi tražimo jednu stvar koja je dosta logična, tražimo da se taj plan razminiranja zgusne, da se poveća obujam posla za 2021., 2022., 2023 i 2024. godinu. I na taj način da se možda i prije dovrši razminiranje u Hrvatskoj", naglasio je Kiš.</p><p>Smatra kako su do sada razgovarali s ljudima koji su se u konačnici pokazali "nerelevantni" jer nisu ključni donosioci odluka koje bi se na terenu izvršile.</p><p>"S ovim prosvjedom želimo privući pažnju i ući u kontakt s ljudima koji su po nama relevantni i mogu donijeti odluku. To su prije svega predsjednik Vlade Plenković, ministar unutarnjih poslova Božinović i ministar financija Marić. Da im pokušamo objasniti što mi ustvari hoćemo kako bi pirotehničari mogli u punom obujmu mogli raditi i zaraditi svoju plaću, pa ako je cijena toga da Hrvatska bude ranije razminirana, pa kuda bolje", istaknuo je Kiš.</p><p>Dodao je kako su najave da će još pirotehničara dobiti otkaze, što nije dobro za izvršenje plana razminiranja.</p><p>"S ovim ostatkom pirotehničara po broju u konačnici, niti ovaj plan kakav je smanjen po godinama, u zadnjim godinama ne bi se mogao izvršiti jer ne bi bilo više pirotehničara u dovoljnom broju da razminiraju ovaj broj kvadrata", objasnio je Kiš.</p><p>Poručio je kako će ovaj prosvjed biti prosvjed upozorenja, a na Markovu trgu planiraju okupiti točno 60 ljudi te će poštivati sve epidemiološke mjere.</p>