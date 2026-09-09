Pisa 2025: Djeca diljem svijeta sve slabije čitaju, naši učenici su malo bolji, ali ispod prosjeka

Više od 760.000 učenika u 91 državi 2025. godine polagalo je PISA testove u matematičkoj, čitalačkoj i prirodoslovnoj pismenosti. Iako se pad vještina i znanja vidi još od 2012., zadnji ciklus PISA-e zaista treba izazvati zabrinutost. Rezultati u sva tri područja najlošiji su otkad se PISA provodi.

Mladima jako opadaju čitalačke vještine, a sve je veća razlika između djece s boljim i lošijim socioekonomskim statusom. Djeca iz bogatijih obitelji, neovisno o zemlji u kojoj žive, imaju bolje rezultate.

Prirodoslovlje je bilo u fokusu ovog ciklusa i tu se primjećuje najmanji pad. No u matematici, prosječni rezultati između 2015. i 2025. pali su za 22 boda u cijelom OECD-u, ali i u zemljama koje nisu članice OECD-a. Čitalačke vještine su posebno problematične, rezultati su u deset godina pali za 28 bodova u zemljama OECD-a i za 16 bodova među ostalim zemljama.

Foto: OECD

Daleka Azija daleko ispred svih

Najbolje rezultate u sva tri područja imali su učenici u Kini, Singapuru, Estoniji, Japanu, Koreji, Tajvanu, Macau i Velikoj Britaniji. Neke države pokazale su značajan napredak, primjerice, Costa Rica, Slovačka i Turska.

Iznenađuju sve lošiji rezultati zemalja koje su prije 10-15 godina bile u vrhu svjetskog obrazovanja, poput Finske i Norveške. Što se tiče europskih zemalja, u samome je vrhu Estonija, čiji su učenici u svim područjima najbolji u EU.

Norveška, primjerice, u ovom je ciklusu ispod Hrvatske u sva tri glavna testiranja. U čitalačkoj pismenosti od hrvatskih su lošiji učenici Izraela, Luksemburga, Islanda. Od naših susjednih zemalja, jedino je Slovenija imala nešto bolje rezultate od Hrvatske.

Najbolji Grad Zagreb

Što se tiče hrvatskih učenika, ova generacija ima nešto bolje ili iste rezultate od prethodne generacije. Ipak, kad se rezultati uspoređuju s prosjekom OECD-a, i dalje smo nešto ispod prosjeka. Od ukupno 91 zemlje sudionice, Hrvatska je zauzela 33. mjesto u prirodoslovnoj pismenosti u odnosu na 36. mjesto u prethodnom ciklusu. U matematičkoj pismenosti zauzela je 36. mjesto (40. mjesto u prethodnom ciklusu). U čitalačkoj pismenosti Hrvatska je na istom, 29. mjestu.

I učenika koji su najbolji u testovima imamo manje od prosjeka OECD-a, uglavnom manje od 10 posto, dok je ispod osnovne razine u svim područjima trećina učenika.

Po geografskim cjelinama, Grad Zagreb ima najbolje rezultate, slijede Sjeverna Hrvatska, Zapadna, Južna, Istočna, te Središnja Hrvatska.

Do 80 sati tjedno na mobitelima

Ipak, naši su učenici u dvije stvari iznad prosjeka - u ekološkoj osviještenosti, te korištenju digitalnih uređaja izvan škole. Više od 80 sati tjedno na mobitelu i drugim uređajima provodi 11,8% hrvatskih učenika. Ipak, naši su učenici, prema ovom ispitivanju, gotovo najmanje izloženi elektroničkom nasilju. Samo 1,6 % ih je izrazilo da su žrtve cyberbulinga.

Foto: NCVVO

'Potrebno je mijenjati kurikule iz svih područja!'

- U ovome je ciklusu 10 država više, no činjenica da su sve države postigle manje bodova iz svih kategorija, najviše iz čitalačke pismenosti. Time će se obrazovni sustavi morati ozbiljno pozabaviti. To pokazuju i rezultati na našim državnim maturama i nacionalnim ispitima. Teško je reći što utječe na te rezultate, puno utjecaja imaju nove tehnologije, način komunikacije, društvene mreže. No nakon svih naših analiza, preporučit ćemo da se započne redefiniranje i poboljšanje kurikula. Zadnjih sedam godina radimo analizu postotka riješenosti, evidentno je da je nužno poboljšati kurikule informatike, ali i sve druge - istaknuo je na predstavljanju rezultata Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Učenici gimnazija očekivano su imali bolje rezultate od strukovnjaka, djevojčice su bolje u prirodoslovlju i posebno čitalačkoj pismenosti, u kojoj je čak 42,4% dječaka bilo ispod osnovne razine. U matematičkoj pismenosti dječaci su nešto bolji, no opet ih je više nego djevojčica ispod osnovne razine.

Ako je za ocjenu, svi se više trude

Hrvatski učenici imaju manje neopravdanih od većine ostalih zemalja OECD-a. Pozitivno je i to što pokazuju veću disciplinu, veći osjećaj pripadnosti školi, te veću podršku nastavnika, no manju podršku roditelja.

Zanimljivi su i podaci o uloženom trudu u pisanje PISA testova. Hrvatska je za uloženi trud imala prosječnu ocjenu 6,9, dok je prosjek OECD-a 7,1. Najbolju ocjenu za uloženi trud osvojili su učenici Filipina, 9,2, a najlošiju Luksemburg, 6,4. No da se testovi ocjenjuju, svi bi se znatno više trudili. Hrvatski učenici su dobili ocjenu 8,8 za uloženi trud ako je za ocjenu, Kina 9,5, a Uzbekistan najnižu 8,25.

AI: Bez pravilnog korištenja lošiji rezultati

Ispitivano je korištenje digitalnih uređaja i umjetne inteligencije. Podaci PISA-e pokazuju da učenici koji koriste umjetnu inteligenciju za specifične školske zadatke, poput sažimanja tekstova, pisanja nacrta ili provođenja istraživanja, postižu niže rezultate u znanosti od učenika koji ne koriste umjetnu inteligenciju. U tim scenarijima, učenici koji ne koriste umjetnu inteligenciju u prosjeku nadmašuju one koji je koriste za oko 20 bodova – što je ekvivalentno otprilike jednoj godini školovanja ispred svojih vršnjaka.

No, istovremeno, 46% učenika u zemljama OECD-a koristi AI chatbotove u učenju gotovo svaki dan.

28% učenika u zemljama OECD-a kaže da im pažnju tijekom nastave odvlače mobiteli, gotovo na svim satovima.

Pokazuje se i kako socioekonomske razlike utječu na mogućnosti učenja, a time i na rezultate.

Primjerice, učenici koji redovito koriste umjetnu inteligenciju u opće svrhe i imaju prilike za učenje u školi kako bi razvili vještine pismenosti u području umjetne inteligencije, obično imaju nešto više rezultate u znanosti. Međutim, te su prilike češće među socioekonomski privilegiranim učenicima, što riskira sve veći jaz u području umjetne inteligencije, navodi se u zaključku istraživanja.

U računalnom rješavanju problema djevojčice su nešto bolje, a hrvatski učenici iznad su prosjeka u području znanosti o ekologiji i osviještenosti o okolišu. Ipak, i tu se vide razlike u socioekonomskom stanju. Učenici iz bogatijih obitelji, učenici nemigrantskog porijekla, učenici u većim gradovima, te učenici privatnih škola pokazuju veće razumijevanje i veću angažiranost za ekološke probleme.

Sljedeći rezultati koji će biti objavljeni su učenje u digitalnom svijetu, te engleski jezik.