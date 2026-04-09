PIŠI KUĆI PROPALO Žestoki napadi diljem Bliskog istoka

Iako su SAD i Iran postigli prekid vatre, bombe i dalje padaju po Bliskom istoku, a Iran je ponovno zatvorio Hormuz. SAD, Izrael i Iran nisu se mogli dogovoriti o uvjetima pod kojima je primirje postignuto, nakon što je veliki izraelski napad u Libanonu naveo Teheran da tvrdi kako je došlo do kršenja, piše CNN.

Washington i Teheran su, u međuvremenu, iznijeli proturječne tvrdnje o tome je li Hormuški tjesnac otvoren ili zatvoren. Zaljevske države izvijestile su o jednom od najintenzivnijih iranskih napada u ratu, koji je pokrenuo višestruka upozorenja na dronove i rakete.

Napetosti nisu samo destabilizirale primirje. One su također istaknule velike razlike u percepciji i povjerenju uoči razgovora u Pakistanu ovog vikenda, čiji je cilj dvotjednu stanku u borbama pretvoriti u trajniji sporazum.

Retorika i objavljeni zahtjevi SAD-a i Irana ukazuju na to da će suparnici ući u proces tražeći gotovo potpunu kapitulaciju jedni od drugih po pitanjima poput iranskog nuklearnog programa i navodnog prava na razvoj projektila.

Te razlike znače da bi bio velik uspjeh ako glavni američki predstavnik, potpredsjednik JD Vance, izađe iz pregovora s ičim više od razjašnjenih uvjeta primirja. Postoji znatan rizik da će se dogoditi suprotno te da će razgovori razotkriti podjele koje bi mogle potpuno urušiti proces.

S obzirom na to, i u kontekstu klimavog početka primirja, predsjednikove tvrdnje ovog tjedna da će SAD i Iran surađivati na vađenju obogaćenog urana iz Teherana — te da bi mogli pokrenuti zajednički pothvat kako bi profitirali od naftnih tankera koji prolaze kroz Hormuški tjesnac — djelovale su kao čista fantazija.

Iranska objava do kraja dana da je zatvorila tjesnac — ključnu točku za izvoz nafte na globalnoj razini — bila je signal da namjerava u potpunosti iskoristiti novi oblik pritiska koji ranije nije imala prije nego što je Trump započeo rat.

Paralelne proslave pobjede

Proturječne tvrdnje mogu biti korisne na početku mirovnog procesa. One mogu zaraćenim stranama dati politički prostor da svaka proglasi pobjedu i manevrira prema pregovorima i kompromisima. Washington i Teheran su u srijedu oboje slavili pobjedu. Pristaše režima izašle su na ulice iranske prijestolnice kako bi slavile i palile američke i izraelske zastave. U Washingtonu je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt pokušala ojačati imidž svog šefa izjavom: „Nikada nemojte podcijeniti sposobnost predsjednika Trumpa da uspješno promiče interese Amerike i posreduje u postizanju mira.”

Trumpova administracija ima donekle utemeljen argument da je 40 dana neprekidnog bombardiranja ozbiljno oslabilo iranske raketne kapacitete, razorilo mornaricu i zračne snage te nanijelo veliku štetu vojno-industrijskom kompleksu. Ipak, tvrdnje Bijele kuće da je postignuta „promjena režima” pobijene su iranskim prkosom u srijedu. I dok bi iranske zalihe obogaćenog urana mogle biti pod ruševinama nakon američkih zračnih napada prošle godine, njihovo postojanje znači da će i dalje predstavljati potencijalnu prijetnju u budućnosti.

Bijela kuća je inzistirala da su medijski izvještaji koji točno citiraju strogi skup iranskih pregovaračkih zahtjeva netočni te da Trump raspolaže drugačijim informacijama iz Teherana koje smatra izvedivijima. I dok su se gomilali dokazi da je kroz tjesnac prošao tek mali broj naftnih tankera, Leavitt je izjavila da je Iran privatno poručio Bijeloj kući da je on zapravo otvoren.