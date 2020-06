Pismo koje slama srce: Tužitelji roditeljima rekli da je Maddie mrtva, ali ne žele otkriti dokaze

<p>Njemački tužitelji koji vode istragu oko Christiana Bruecknera (43) poslali su pismo roditeljima Madeleine McCann u kojem im poručuju da je djevojčica mrtva.</p><p>No još ne mogu otkriti koji su to dokazi, navodeći da bi time ugrozili istragu oko Bruecknera, koji je glavni osumnjičeni za smrt djevojčice. </p><p>Istragu vodi Hans Christian Wolters i on je za Mirror rekao da imaju pojačanu komunikaciju sa Scotland Yardom, ali i istražiteljima u Portugalu, ali da nisu podijelili sve dokaze. Roditelji djevojčice koja je nestala 2007. godine, dok su McCannovi bili na odmoru u Portugalu, nisu reagirali na pismo istražitelj, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8424065/Madeleine-McCanns-parents-told-letter-written-German-prosecutors-dead.html"><strong>Daily Mail</strong></a>.</p><p>- Ovo je istraga ubojstva, a ne oko nestale osobe. Bili smo jasni da istražujemo ubojstvo i da imamo dokaze za to. Shvaćamo bol koju prolaze roditelji koji žele odgovore, ali bolje je za njih da imamo jasan i uspješan kraj ovog slučaja - rekao je i dodao da bi previše detalja prerano moglo ugroziti istragu.</p><p>Dodao je da u Njemačkoj sve detalje drže do podizanja optužnice.</p><p>Portugalski odvjetnik McCannovih, Rogerio Alves, traži više transparentnosti oko istrage i nada se da će mu portugalski detektivi ovaj tjedan otkriti koje dokaze imaju, a da su dovoljni za otvaranje slučaja. </p><p>- Želim znati imaju li novih tragova i što se radi. Želim dobiti te odgovore ovaj tjedan - rekao je.</p>