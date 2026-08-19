Pitali smo Ministarstvo zašto se SRUUK nije oglasio kod požara u Omišu: Evo kako to pravdaju

Zašto se sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) nije oglasio tijekom požara u Omišu? Pitali su se mnogi nakon što je strašni požar poharao okolicu ovog dalmatinskog grada. U požaru je smrtno stradala 34-godišnja Dragana iz BiH... Njezina sestra kazala je kako im nitko nije kazao da se moraju evakuirati, da im je jedna susjeda kazala da bježe...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Zgarište u Omišu. U Brzetu još uvijek gori | Video: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

- Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama je jedinstveni alat, kojim se u Hrvatskoj od kolovoza 2023. godine, porukama putem mobilnih telefona, brzo i učinkovito obavještava građane i sudionike civilne zaštite o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta - stoji na stranicama Civilne zaštite.

Dalje navode:

- Stanovnici određenog područja Republike Hrvatske, kao i njegovi posjetitelji, u određenom, kriznom trenutku će preko svojih mobilnih uređaja dobiti poruku upozorenja o izvanrednim događajima na tom području, a koji su potencijalna opasnost za živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, kao što su prirodne nepogode i katastrofe, velike nesreće, epidemije ili ostale vrste kriza

A ovaj požar, reći će vam svi u Omišu i okolici, a i svi koji su vidjeli posljedice koje su ostale, svakako su bile potencijalna opasnost za živote. Uostalom, jedna osoba je poginula!

Pitali smo Ministarstvo unutarnjih poslova zašto se SRUUK nije oglasio. Odgovorili su nam poduljom objavom, prenosimo je u cijelosti. Evo kako objašnjavaju neaktiviranje sustava koji se prema brojnim stručnjacima trebao aktivirati.

- Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK izgradio je konzorcij KING-ICT (hardver), GDI (GIS komponenta sustava) te Intersec (softver i komunikacija prema telekom operatorima). Sustav SRUUK radi stabilno te je od početka požarne sezone pojačano monitoriran. Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, kao i tehnička podrška tvrtki konzorcija, raspoloživi su 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, upravo kako bi se osigurala spremnost za brzu reakciju u slučaju mogućih tehničkih poteškoća ili drugih nepredviđenih situacija.

Posebnu pozornost u ovom razdoblju posvećujemo radu sustava zbog izrazito visokih temperatura. Poznato je da su u pojedinim dijelovima Europske unije, osobito u Francuskoj, visoke temperature utjecale i na rad pojedinih podatkovnih centara, uključujući potrebu za privremenim zaustavljanjem dijela opreme zbog poteškoća sa sustavima klimatizacije. Kod SRUUK-a takvih poteškoća nije bilo jer je sustav kontinuirano pod nadzorom, a redovitim održavanjem i praćenjem rada ključne infrastrukture osiguravamo njegovu stabilnost i spremnost za rad.

Slanje SRUUK poruka je uređeno Pravilnikom o postupku ranog upozoravanja stanovništva.



Pravilnikom su definirani ovlašteni donositelji odluka o pokretanju postupka za slanje SRUUK poruka pa je tako člankom 5. propisano da:



1. Kod ugroza od poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih voda odluku donosi glavni rukovoditelj obrana od poplava ili osoba koju on ovlasti, u skladu s Državnim planom obrane od poplava i Glavnim provedbenim planom obrane od poplava.

2. Kod ugroza od požara velikih razmjera odluku donosi glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske ili osoba koju on ovlasti.

3. Kod ugroza od vremenskih nepogoda odluku donosi ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda ili osoba koju on ovlasti.

4. Kod ugroze vojnim sredstvima odluka se donosi na način propisan Zakonom o obrani i tu odluku Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske dostavlja Operativnom centru civilne zaštite.

5. Kod neposredne ugroze od terorističkih djelovanja ili drugih sigurnosnih razloga većeg opsega, odluku donosi glavni ravnatelj policije ili osoba koju on ovlasti.

Tijekom noći Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split dostavila je 160 poljskih kreveta iz svog skladišta, a iz skladišta Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom upućeno je dodatnih 300 poljskih kreveta i dvije palete vode. U aktivnostima evakuacije, prijevoza i smještaja stanovništva ukupno je bilo angažirano 26 djelatnika Ravnateljstva civilne zaštite, dok su dodatna dva djelatnika bila angažirana u Županijskom centru 112 kao ispomoć zbog velikog broja zaprimljenih poziva. Dodatno, na zahtjev Stožera civilne zaštite Grada Omiša, 18. i 19. kolovoza angažirani su djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite radi snimanja opožarenog područja primjenom bespilotnih letjelica (dronom).

Vezano uz požar na Pelješcu, Stožer civilne zaštite općine Orebić bio je aktivan od 14. do 16. kolovoza i osiguravao logističku pomoć vatrogascima te tamo nije bilo potrebe za evakuacijom. Sustav SRUUK nije namijenjen za neposrednu komunikaciju između sudionika sustava civilne zaštite već sudionici sustava civilne zaštite na ugroženom području dobivaju iste poruke kao i građani. Što se tiče komunikacije među sudionicima sustava civilne zaštite, tijekom intervencije bili su dostupni i funkcionirali su svi raspoloživi komunikacijski kanali, od mobilnih komunikacijskih mreža do TETRA sustava i UVI veza, čime je bila osigurana potrebna komunikacija i koordinacija među nadležnim službama i sudionicima intervencije.