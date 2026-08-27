Pitali smo Thompsonov tim hoće li biti Čavoglava u Frankfurtu

Marka nitko nije zvao. Niti se šta po dogovorilo po tom pitanju, rekli su za 24sata iz tima Marka Perkovića Thompsona na vijesti koje su se pojavile, a prema kojima ovaj pjevač u Frankfurtu navodno neće izvoditi pjesmu 'Čavoglave'.

- Marko sam slaže listu pjesama i on odlučuje o tome koje će pjesme biti na koncertima - dodali su iz pjevačeva tima.

Podsjetimo, više njemačkih političkih stranaka i njihovih istaknutih članova tražilo je posljednjih tjedana zabranu rasprodanog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu 13. studenog. Među onima koji su se protivili koncerti bio je i demokršćanski CDU, ali oni su se, u međuvremenu, predomislili.

- Organizator je obavijestio gradsku vijećnicu Anitu Akmadžu da pjesme iz ratnih godina 1990-ih, koje su kritizirane u javnoj raspravi, neće biti dio koncertnog programa - stoji u priopćenju objavljenom na stranicama CDU-a, kojeg potpisuju Akmadža i gradski vijećnik Christian Becker.

- Na temelju trenutno dostupnih informacija, stoga ne vidim valjan razlog za otkazivanje koncerta. Ako dođe do bilo kakvih konkretnih zakonskih prekršaja, organizator i nadležna tijela moraju, naravno, poduzeti odlučne mjere, kao što bi to učinili i s bilo kojim drugim događajem - poručuje Akmadža.

Dalje u priopćenju ističu da je ispravno upozoravati na posebnu odgovornost Njemačke...

- Istodobno se iz toga ne smije izvoditi opće izjednačavanje hrvatske kulture, patriotizma ili sjećanja na hrvatski rat za neovisnost s fašizmom. Za mnoge ljude hrvatskog podrijetla Thompson je dio njihove glazbene i osobne biografije. To ne morate dijeliti, ali to treba poštovati, uz istodobno jasno razlikovanje patriotizma od veličanja ustaštva - naveli su iz CDU-a i dodali:

- Čvrsto stojimo protiv fašizma, antisemitizma, rasizma i svih oblika ekstremizma. Tamo gdje postoje konkretna kršenja zakona, pravna država mora djelovati dosljedno. Istovremeno, takve ozbiljne optužbe moraju se temeljiti na provjerljivim činjenicama...

A što na sve kažu iz organizacije? Oni su ti, prema CDU-u, koji su najavili da očito neće biti 'Bojne Čavoglave'.

- Za sve koncerte koje smo organizirali, kao i za koncert koji ćemo organizirati 13. studenog, imamo sve dozvole i potrebnu dokumentaciju, a održavanje koncerta nije upitno. Pjesme koje će biti izvođene na koncertu, takozvanu 'set listu', na svim koncertima definira izvođač, tako će biti i na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu 13. studenog - poručio je za Index Robert Martinović iz tvrtke koja organizira koncert, Konzertagentur Martinović GbR. Ulaznice za koncert 'planule' su brzo, 4000 komada nestalo je u dva sata.