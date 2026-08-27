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Pitali smo Thompsonov tim hoće li biti Čavoglava u Frankfurtu

Piše Luka Safundžić,
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Pitali smo Thompsonov tim hoće li biti Čavoglava u Frankfurtu
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Marko sam slaže listu pjesama i on odlučuje o tome koje će pjesme biti na koncertima, rekli su nam iz pjevačeva tima...

Marka nitko nije zvao. Niti se šta po dogovorilo po tom pitanju, rekli su za 24sata iz tima Marka Perkovića Thompsona na vijesti koje su se pojavile, a prema kojima ovaj pjevač u Frankfurtu navodno neće izvoditi pjesmu 'Čavoglave'. 

- Marko sam slaže listu pjesama i on odlučuje o tome koje će pjesme biti na koncertima - dodali su iz pjevačeva tima. 

Podsjetimo, više njemačkih političkih stranaka i njihovih istaknutih članova tražilo je posljednjih tjedana zabranu rasprodanog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu 13. studenog. Među onima koji su se protivili koncerti bio je i demokršćanski CDU, ali oni su se, u međuvremenu, predomislili. 

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- Organizator je obavijestio gradsku vijećnicu Anitu Akmadžu da pjesme iz ratnih godina 1990-ih, koje su kritizirane u javnoj raspravi, neće biti dio koncertnog programa - stoji u priopćenju objavljenom na stranicama CDU-a, kojeg potpisuju Akmadža i gradski vijećnik Christian Becker.

- Na temelju trenutno dostupnih informacija, stoga ne vidim valjan razlog za otkazivanje koncerta. Ako dođe do bilo kakvih konkretnih zakonskih prekršaja, organizator i nadležna tijela moraju, naravno, poduzeti odlučne mjere, kao što bi to učinili i s bilo kojim drugim događajem - poručuje Akmadža.

Dalje u priopćenju ističu da je ispravno upozoravati na posebnu odgovornost Njemačke...

- Istodobno se iz toga ne smije izvoditi opće izjednačavanje hrvatske kulture, patriotizma ili sjećanja na hrvatski rat za neovisnost s fašizmom. Za mnoge ljude hrvatskog podrijetla Thompson je dio njihove glazbene i osobne biografije. To ne morate dijeliti, ali to treba poštovati, uz istodobno jasno razlikovanje patriotizma od veličanja ustaštva - naveli su iz CDU-a i dodali: 

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- Čvrsto stojimo protiv fašizma, antisemitizma, rasizma i svih oblika ekstremizma. Tamo gdje postoje konkretna kršenja zakona, pravna država mora djelovati dosljedno. Istovremeno, takve ozbiljne optužbe moraju se temeljiti na provjerljivim činjenicama...

A što na sve kažu iz organizacije? Oni su ti, prema CDU-u, koji su najavili da očito neće biti 'Bojne Čavoglave'.

- Za sve koncerte koje smo organizirali, kao i za koncert koji ćemo organizirati 13. studenog, imamo sve dozvole i potrebnu dokumentaciju, a održavanje koncerta nije upitno. Pjesme koje će biti izvođene na koncertu, takozvanu 'set listu', na svim koncertima definira izvođač, tako će biti i na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Frankfurtu 13. studenog - poručio je za Index Robert Martinović iz tvrtke koja organizira koncert, Konzertagentur Martinović GbR. Ulaznice za koncert 'planule' su brzo, 4000 komada nestalo je u dva sata.

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