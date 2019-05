'Pitanje zabrane pobačaja bi se rješavalo na referendumu'

Mislav Kolakušić, koji je na nedjeljnim izborima izabran u Europski parlament, je u utorka za N1 Televiziju komentirao inicijativu "67 je previše". Kolakušić smatra da 67 zaista jest previše. Rekao je i kako je podržao ovu referendumsku inicijativu potpisom. U Vladine tvrdnje o 45 milijardi kuna dodatnog troška Kolakušić ne vjeruje.

- Ne vjerujem im ništa. U ovih 30 godina nisu pokazali ništa. Nijedan razlog, nijednu riječ da im vjerujemo - rekao je Kolakušić.O izjavama Angele Merkel da nacionalizam pokušava uništiti Europu kaže da mu zvuče bedasto i da su nejasne.

- Što je to nacionalizam? Za mene je nacionalizam kad voliš svoju obitelj, svoj grad i svoju državu. To je izuzetno pozitivno - kaže i dodaje kako u nacionalizmu ne vidi prijetnju.

O temi zabrane pobačaja Kolakušić se ne izjašnjava jasno, kaže kako je to jedna od tema kojima se neće baviti.

- O svim bitnim pitanjima svako od nas ima određeno mišljenje. Ako ste premijer, ne smijete iznositi vlastito mišljenje o tome. To su pitanja koja građani rješavaju na referendumu - kaže. Ne vidi kako bi pitanje pobačaja na referendumu bilo protuustavno.

Kolakušić je protiv uvođenja eura.

Na pitanja o ustaškim obilježjima i pozdravu, Kolakušić kaže:

- Ja se time ne bih bavio. Vas zanima jedino podjela. Vaš jedini zadatak je da i dalje potičete podjele u hrvatskom društvu. Nećemo se time baviti. Mi moramo prestati biti siromašno društvo, a ne baviti se ovim temama koje vi namećete i kojima već 30 godina održavate HDZ na vlasti.