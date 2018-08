Pjesma koja je potresla svijet i pokazala mu zbilju u Hrvatskoj

Hrvatski glazbenik Tomislav Ivčić svojim je glazbenim spotom 12. kolovoza 1991. predstavio dramatičnu zbilju u Hrvatskoj, koja se našla na udaru velikosrpske agresije.

Riječ je o antiratnoj pjesmi na engleskom jeziku ‘Stop the War in Croatia’, koja je tjednima bila uvrštena među 100 najslušanijih pjesama na Billboardovoj top ljestvici.

Već sljedećeg dana BBC, CNN, a zatim redom 44 svjetske postaje emitirale su milijunima potresni spot o istini u ratu u Hrvatskoj. Slijedile su stotine novinskih izvješća i naslovnica.

'Stop the war in Croatia' probio se do svih kutaka zemaljske kugle, a u Australiji je pjesma dospjela na top-ljestvicu među prvih deset najslušanijih pjesama.

Potresnom pozivu koji je pokrenuo Tomislav Ivčić potporu su pružile i mnoge svjetske zvijezde tražeći obustavu velikosrpske agresije. Zahvaljujući takvim akcijama međunarodna je javnost postupno spoznala da se Hrvatska brani u nastojanjima da stekne slobodu, što je dovelo i do njezina međunarodnog priznanja.

Ova pjesma ostala je trajni spomen velikom glazbeniku, čovjeku koji je prvi odaslao poruku mira koju su čuli milijuni ljudi. Učinio je to svojom potresnom i svakome jasnom, dojmljivom pjesmom.

Podsjetimo, jedan od najboljih domaćih kantautora svih vremena poginuo je 4. ožujka 1993. Imao je samo 40 godina.

U svojoj je bogatoj pjevačkoj i skladateljskoj karijeri napisao preko 200 pjesama i tekstova te snimio 23 albuma koji su prodani u 2,5 milijuna primjeraka. Među kolegama ostao je upamćen kao čovjek koji je spremno pomagao drugima.

