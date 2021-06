Stjepan Barišić (52) Gego, pjevač s Hvara, uhićen je u četvrtak i prijavljen za uzgoj nešto manje od 50 stabljika marihuane u mjestu Zaraće te prijetnji susjedu zračnom puškom. Pušten je uz mjere opreza, a kako navodi Slobodna Dalmacija, dok je boravio u ćeliji, počinio je još jedno kazneno djelo - po zidovima ćelije je pisao parole.

Policija tvrdi da je napravio veliku nuždu te je po zidovima pisao izmetom. Gego je pak izjavio da to nije istina već da su mu u pritvor donesene čokoladne napolitanke te je njima pisao po zidu kao kredom.

U petak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku te je doveden na ispitivanje na Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. U svojoj obrani je kazao kao nije uzgajao indijsku nego industrijsku konoplju tako da će za taj dio inkriminacije biti presudno vještačenje.

Nakon iznošenja obrane tužiteljstvo je procijenilo kako nema osnove za određivanje istražnog zatvora jer je pjevač neosuđivan. Umjesto krajnje mjere odlučili su se na mjeru opreza zabrane približavanja susjedu i obvezu redovitog javljanja policiji.

Gego je za Dalmatinski portal iznio svoju stranu priče.

- Sada sam izašao iz pritvora, napravili su mi štetu, ne znam još koliku. Na Hvaru ima tisuće stabljika. Moja marihuana je za u zatvor, 45 komada sam ima. Selim se iz ove države, gadi mi se. CBD travu sam sadija, imam papire, pokaza sam ih. Izgulili su mi biljčice od dva do šest centimetara. Jedan lik ima 1.200 biljaka i njemu ništa, a Gego za svoju travu ide u zatvor - kaže Gego.

Požalio nam se na tretman u PP Hvar.

- Tri dana sam bio u zatvoru radi CBD trave, zašto sam se ja borio? Prodat ću zemlju i kuću. Imam sve papire za tu travu. Ovi u Splitu su bili ok, a u Hvaru samo što me nisu tukli. Na Hvaru u dva dana zatvora su mi donili jednu paštetu. Nisu mi dali moj lijek. Zamisli ti to. Nisam pio svoj lijek. Je li to normalno? Spizdili su me totalno - rekao je.