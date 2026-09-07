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KOMENTAR: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+

Plaća li Njemačka danas račun za vlastite političke pogreške?

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Plaća li Njemačka danas račun za vlastite političke pogreške?
Foto: Fabrizio Bensch
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Nezadovoljstvo ipak nije opravdanje za politiku koja ljude dijeli prema podrijetlu

Uspon Alternative za Njemačku nije politička nesreća nego račun ispostavljen njemačkom političkom centru. AfD raste ondje gdje ljudi misle da država vidi statistiku, ali ne vidi njih: na slabijem istoku, među biračima nezadovoljnima plaćama, odlaskom mladih, skupom energijom i migracijskom politikom.

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Komentari 3
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Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'
POKRAJINSKI IZBORI U NJEMAČKOJ

Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'

U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, te su se pojavili rezultati prvih izbornih anketa. Prema njima, krajnje desni AfD osvojio je 44,5 posto glasova, a vladajući CDU katastrofalnih 18,5 posto, što je povijesno nisko za njih. AfD time ostvaruje svoj dosad najbolji rezultat na bilo kojim izborima za pokrajinski parlament i postaje najjača snaga u pokrajinskom parlamentu.
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

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