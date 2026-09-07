Nezadovoljstvo ipak nije opravdanje za politiku koja ljude dijeli prema podrijetlu
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Plaća li Njemačka danas račun za vlastite političke pogreške?
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Uspon Alternative za Njemačku nije politička nesreća nego račun ispostavljen njemačkom političkom centru. AfD raste ondje gdje ljudi misle da država vidi statistiku, ali ne vidi njih: na slabijem istoku, među biračima nezadovoljnima plaćama, odlaskom mladih, skupom energijom i migracijskom politikom.
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