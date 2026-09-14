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Plaća vatrogasaca ne smije ovisiti o volji lokalnih moćnika

Piše Alen Galović,
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Plaća vatrogasaca ne smije ovisiti o volji lokalnih moćnika
Brač: Još jedna neprospavana noć za gasitelje | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Kada eskalira velika kriza, na vidjelo nerijetko izlazi i kronični nedostatak koordinacije između ključnih aktera nacionalne sigurnosti.

Brački je požar iznova osvijetlio ista herojska lica koja vidimo svaki put kad se negdje nad Hrvatskom podigne crni dim. Na prvoj crti obrane od svake katastrofe uvijek su lica vatrogasaca. S pravom ih oči javnosti gledaju kao junake.

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