Kada eskalira velika kriza, na vidjelo nerijetko izlazi i kronični nedostatak koordinacije između ključnih aktera nacionalne sigurnosti.
KOMENTIRA ALEN GALOVIĆ PLUS+
Plaća vatrogasaca ne smije ovisiti o volji lokalnih moćnika
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Brački je požar iznova osvijetlio ista herojska lica koja vidimo svaki put kad se negdje nad Hrvatskom podigne crni dim. Na prvoj crti obrane od svake katastrofe uvijek su lica vatrogasaca. S pravom ih oči javnosti gledaju kao junake.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
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