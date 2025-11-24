Prestrašeni ucjenom, ljudi ga uplaćuju. Kuda novac ide ne znamo, ali znamo da su zdravstvene usluge sve teže dostupne
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Plaćat ćemo više za zdravstvo, nećemo to osjetiti kao boljitak
Čitanje članka: 1 min
Stari, dobro poznati i nebrojeno puta isprobani model glasi: kad državi ponestane novca, uvuče prste u džepove građana. A građani, i to je već nesumnjivo utvrđeno, praktički šutke prihvaćaju sve što im se servira. Tako će zasigurno i ovaj put kad je država odlučila podići cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja s 9 na 15 eura mjesečno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku