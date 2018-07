Plaće malo veće, no to nije sve: Hrvati, hrana će biti - jeftinija!

Prema posljednjoj verziji porezne reforme koju je pripremilo Ministarstvo financija, opća stopa PDV-a ipak ostaje ista, ali će se manje oporezivati neki poljoprivredni proizvodi, ukidaju se oba doprinosa na plaće, stopa poreza na dohodak od 36 posto primjenjivat će se na plaće veće od 25.000 ili 35.000 kuna, a doprinos za zdravstveno osiguranje povećat će se za 1,5 posto. Informacija je za 24sata neslužbeno potvrđena iz Ministarstva financija.

Za koliko će rasti plaće?

Kako navodi Jutarnji list, ukidaju se doprinos za zapošljavanje i doprinos za zaštitu na radu. Doprinos za zapošljavanje se plaća po stopi od 1,7 % i plaćaju ga svi. Tako se godišnje prikupi 1,5 milijardi kuna. Doprinos za zaštitu na radu plaća se po stopi od 0,5 % i na taj način se godišnje od građana prikupi 600 milijuna kuna.

Što se tiče poreza na dohodak, u posljednjoj verziji porezne reforme stopa od 36% ipak ostaje, ali se povećava prag za oporezivanje na 25.000 ili 35.000 kuna, kako bi značajnije rasle plaće kvalificiranom kadru poput liječnika, IT stručnjaka i farmaceuta. Sada oko 20.000 ljudi zahvaća ova najviša stopa, a povećanjem praga daje se prostor i poduzetnicima da povećaju plaće čime bi utjecali na odluku o ostanku mladih u Hrvatskoj. Sada se sve plaće veće s osnovicom od 17.500 kuna oporezuju po stopi od 36 %, a sve one manje od tog iznosa, do 3800 kuna koliko iznosi neoporezivi dio, oporezuju se po stopi od 24 posto.

Ukidanjem doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu na radu prosječna plaća od 10.000 kuna bruto rasla bi za oko 220 kuna. No, budući da se planira i povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 na 16,5 posto, jer taj sustav gomila dugove, izvjesno je da će povećanje plaća biti manje, odnosno čini se kako bi to moglo gotovo anulirati rast plaća.

Ništa od poskupljenja cigareta i alkohola?

Također, s obzirom na taj 'detalj', povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, izvjesno je da će se ipak odustati od povećanja trošarina za 50 posto na alkohol i duhanske proizvode.

Jeftinija hrana

Ono što se mora izdvojiti kao najvažnija vijest u ovoj poreznoj reformi jest da će se PDV na meso, ribu, voće i povrće smanjiti na 13 posto, što bi automatski trebalo značiti i njihove niže krajnje cijene - dakle hrana će biti jeftinija, a to će, pak, puno značiti za svakog građanina Hrvatske.

Stupa na snagu početkom godine?

Nakon što se u ponedjeljak porezna reforma predstavi na Predsjedništvu HDZ-a, u utorak će se predstaviti i koalicijskim partnerima. Plan je da se u rujnu predstavi u Saboru, a na snagu bi trebala stupiti početkom iduće godine.