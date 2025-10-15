Obavijesti

OTVARA SE PANDORINA KUTIJA?

Plaće više neće biti tajne, moći ćete znati koliko zarađuju vaše kolege. Ipak, postoji caka...
Ova promjena omogućit će radnicima da zatraže podatke o svojoj plaći, kao i o prosječnim plaćama kolega koji obavljaju isti ili sličan posao. Ipak, to ne znači da će svatko moći znati točnu plaću svog kolege.

Od iduće godine na snagu stupa europska direktiva o transparentnosti plaća zbog koje iznosi više ne bi trebali biti stroga tajna. Hrvatska će tu direktivu morati implementirati u svoj Zakon o radu do lipnja iduće godine. 

- Želi se postići da se dođe do transparentnosti za samog radnika, što se tiče njegove plaće i uvjeta rada, mogućnosti dobivanja informacija o plaći već prilikom razgovora za posao i informacije o prosječnoj plaći za radna mjesta njegove vrijednosti ako to ne narušava privatnost drugih osoba - rekla je Anita Zirdum, v.d. ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu u razgovoru za HRT.

Ona je demantirala raširenu interpretaciju, naglasivši kako ni europska direktiva ni buduće izmjene Zakona o radu ne propisuju mogućnost uvida u individualne plaće kolega.

Direktiva navodi da će radnik imati pravo zatražiti informaciju o svojoj plaći te o prosječnim razinama plaća, razvrstanima po spolu, za kategorije radnika koji obavljaju jednak ili jednako vrijedan rad.

- Poslodavci će imati uspostavljene platne strukture, a to znači objedinjavanje poslova jednake vrijednosti prema određenim kategorijama i onda radnik za tu kategoriju poslova može tražiti prosječnu plaću, s time da poslodavac može i ne dati tu informaciju ako bi to narušilo privatnost, primjerice ako imate samo dva zaposlenika u platnoj strukturi.

- Netko možda ima više iskustva pa će plaća varirati, mi moramo znati raspon u kojem se nalazi i radnik mora znati na temelju čega je njegova plaća određena i koliko on unutar platne strukture može napredovati te na temelju čega - dodala je.

Glavna direktorica HUP-a Irena Weber smatra da direktiva neće dovesti do javnog objavljivanja plaća i da se "ništa bitno neće promijeniti". Smatra da nije pošteno da svi na istom radnom mjestu imaju jednaku plaću.

- Nije korektno da na istom radnom mjestu svi imaju istu plaću, netko ima više iskustva, netko daje 100 posto od sebe na svom radnom mjestu. Valjda je stvarno korektno da onaj tko više doprinosi da ga se više plati, naravno da to treba biti obrazloženo.

