Plan obnove novog ministra: Centralizacija, manja procedura, montažne drvene kuće...

Nema potrebe da vam se dodatno predstavljam, već se dosta dobro i dugo znamo, poručio je HDZ-ov saborski zastupnik Branko Bačić na saslušanju pred Odborima za graditeljstvo i gospodarstvo na kojima ga je premijer Andrej Plenković predstavio kao novog ministra zaduženog za obnovu. Ujedno će biti i potpredsjednik Vlade.

Naveo je što sve vidi kao problematičnim u procesu obnove i zbog čega je ona tako spora i neučinkovita.

- Dva potresa koja su pogodila Hrvatsku u ožujku i prosincu 2020. napravila su enormnu štetu, prema preliminarnim procjenama oštećeno je oko 66.000 objekata, od toga 40.000 na Banovini, a 26.000 na području zagrebačkog potresa. Pripremajući se za ovo današnje predstavljanje primijetio sam da je vrlo teško uspostaviti plan i program na postojećem sustavu obnove. Najodgovornija osoba za obnovu je prema sadašnjem zakonodavnom okviru ministar graditeljstva, a gledajući striktno zakonsku regulativu, vrlo je malo odgovoran, ima vrlo malo instrumenata koje mogu mogu urediti i odrediti način ponašanja i postupanja - istaknuo je Bačić dodavši kako je prema sadašnjem zakonskom okviru ministar više upravni referent nego direktor obnove,

- Kada vi, za pripremu ovog intervjua, morate ulaziti u tri institucije koje su već uspostavljene, skupljati podatke pa ići naokolo, nije ugodna pozicija. I zato je nužno čim prije, kako bi se obnova ubrzala, taj okvir izmijeniti. Do sada u ovakvom okviru, ako smo rekli 66.000 oštećenih objekata, podneseno je 20.000 zahtjeva za obnovu ministarstvu, a riješeno ih je oko 7000 - naveo je pa naglasio kako je nužno ubrzati i pojednostaviti podnošenje zahtjeva.

- Nitko ne može upravljati obnovom ako nema plan obnove. A da biste plan imali, moramo prije svega imati sliku svih zahtjeva s terena. Dok to ne dobijemo, možemo predviđanja o daljnjoj obnovi temeljiti na onome što imamo u ministarstvu i što provode dva provedbena tijela - Fond za obnovu i Središnji državni ured. Neću reći da se ljudi ne trude i u jednom i drugom tom tijelu, ali je činjenica da se obnova na dva potresa ne vodi po istim kriterijima, čak ni po istim normama i to je neprihvatljivo - poručio je.

Tri tijela zadužena za obnovu idu pod istu kapu, uključenje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

Pa je predstavio nacrt plana obnove na kojem je u suradnji s premijerom radio proteklih dana. Prva stvar koja je nužna, naveo je, jest rekonstrukcija modela obnove.

- To podrazumijeva objedinjavanje svih provedbenih tijela u ministarstvo, koje je odgovorno za obnovu. Obe institucije dolaze pod jednu kapu i to je opravdano zbog unificiranja postupanja, boljeg praćenja podataka, koordinacije, boljeg korištenja resursa, sjajnih ljudi i u jednom i drugom tijelu... - istaknuo je Bačić dodavši kako se ne smije zaboraviti da postoji još jedno sjajno tijelo, davno uspostavljeno, a to je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a koja je, naglasio, itekako obučena.

- U zadnjih 20 godina su sagradili više od 20.000 višestambenih objekata u Hrvatskoj i to znanje treba iskoristiti i uključiti ih u obnovu. Znanje postoji i u dijelu otkupa kuća i onda s tim kućama nadomjestiti oštećene kuće, ako se s vlasnicima može takav vid obnove, odnosno rješenje stambenog pitanja, riješiti - kazao je budući ministar.

Pojednostavljenje administrativnih procesa, transparentnija javna nabava: 'Nedopustivo je da je se prije dobije dozvola za izgradnju kuće nego za obnovu'

Drugo na čemu će raditi je pojednostavljenje administrativnih procesa.

- Mogu vam reći jedan primjer - da ja sad dođem živjeti s Korčule na Banovinu, prije ću dobiti dozvolu i izgraditi kuću nego što ću obnoviti kuću ako na Banovini živim jer je postojeće zakonodavstvo kad je u pitanju Zakon o gradnji čak fleksibilniji od konstrukcijske obnove i to je nedopustivo kad ljudi žive u kontejnerima, drugim stanovima, raseljeni u drugim dijelovima Hrvatske - naglasio je poručivši kako će to riješiti tako što će smanjiti broj sudionika cjelokupne obnove, ali i proceduralnih koraka.

- Broj procedura ćemo smanjiti za 40 posto i kad je u pitanju konstrukcijska obnova i zamjenske kuće. Time ćemo strahovito ubrzati donošenje dokumenata, odnosno početak realizacije procesa. To se odnosi na ukidanje tehničko-financijskih kontrola i elaborata o procjeni postojećeg stanja. Za sve višestambene zgrade koje nisu obilježene kao kulturno dobro ukinut ćemo potrebu ishođenja posebnih uvjeta i kasnije verifikacije prilikom izrade projekata pa ćemo i tu dodatno uštedjeti na vremenu - rekao je dodavši kako će ukinuti i projekt uklanjanja objekata za obiteljske kuće, na što su neki zastupnici uzviknuli "aleluja."

- Za višestambene nećemo jer se to ne bih usudio napraviti, vidjet ćemo i za dvojne objekte, ali za obiteljske kuće da - rekao je.

Javna nabava bit će, nastavio je, transparentnija i učinkovitija jer su njome, istaknuo je, nezadovoljni i oni koji je provode i korisnici.

- Što prije ćemo naći načina kako građevinsku operativu bolje i učinkovitije uvesti u sam postupak obnove. Nisam to napisao u svom programu, ali mislim da ću nakon mjesec dana moći stvoriti sliku koliko građevinska operativa može odgovoriti velikom zahtjevu za obnovu nakon potresa - rekao je naglasivši kako je zabrinjavajuće korištenje mogućnosti samoobnove.

Osiguranje novca u startu samoobnove: 'Razgovarao sam već s bankama'

- O tome je govorio i moj prethodnik Paladina, kao i mi. Tu je potrebno nešto radikalno napraviti. Što se tiče samoobnove višestambenih zgrada, to čak u usporedbi s obiteljskim kućama i nije tako loše, ali praktično ne postoji samoobnova u konstrukcijskoj obnovi obiteljskih kuća i izgradnji zamjenskih kuća - rekao je i dodao kako je razmišljao što se tu može napraviti pa da mu je na pamet došao model iz 2010./2011. godine za subvencioniranje stambenih kredita za kupnju novih stanova.

- Mislim da je ljudima koji idu u samoobnovu bitno imati novac na početku, a ne da razmišljaju kako će dogovoriti projekt i gradnju kad je nad njima mač nedostatka novaca. Razgovarao sam već s bankama da bismo riješili pitanje otvaranja posebnog računa svakom građaninu čije su kuće oštećene i da im se odmah u startu osigura novac za cijelu samoobnovu sukladno troškovniku i projektu. Da se ta sredstva troše namjenski, dodatni će osigurač biti ministarstvo sa svojim odobrenjima - poručio je i naglasio kako to još nije dogovoreno, ali da su banke spremne izaći u susret.

Neće biti potrebne potvrde o zemljišno-knjižnom vlasništvu ni posredovni list

Što se tiče problema s vlasništvom na zagrebačkom području, Bačić je najavio kako više neće biti potrebne potvrde o zemljišno-knjižnom vlasništvu ni posredovni list.

- Moći ćemo definirati mogućnost da se drugim dokumentom dokazuje vlasništvo. Kad se kuća obnovi, neka se rješavaju sporovi u vlasništvu ako su postojali - rekao je.

Poručio je kako cijeli proces obnove treba učiniti potpuno transparentnim i to posebno u vremenu u kojem živimo.

- Već sam dogovorio poboljšanje postojeće aplikacije koja je interaktivna karta. Meni je želja, a vjerujem svima u Hrvatskoj, da postoji interaktivna karta koja se može kroz aplikaciju dobiti na svaki mobitel, a pogotovo da svaki korisnik u procesu obnove može putem PIN-a, svog ID-a, doznati u svakom trenutku u kojoj je fazi njegov zahtjev - istaknuo je.

Montažne drvene kuće za one u kontejnerima dok se ne obnovi njihova

Za ovu godinu je najavio dva prioriteta.

- Prvi je da zaključno s 31. lipnja moramo potrošiti milijardu i tri milijuna eura da ne bismo te novce vratili Fondu solidarnosti, u ovom trenutku dostavljeno je 370 milijuna eura zahtjeva za nadoknadu sredstava, plaćeno je nešto manje i nadam se da će 770 milijuna eura ugovorenih radova, koliko ih je u ovom trenutku, operativna tijela moći potrošiti. Sustav je dobar, ali ga možemo još nadograditi tjednim praćenjem radova. Ugovoreno je 3 milijarde eura radova na obnovi javne infrastrukture, a ovih 770 su u realizaciji. I najvažniji naš cilj je da 4500 naših sugrađana koji žive u kontejnerskim naseljima, to je njih 500, te 4000 u pojedinačnim kontejnerima uz kuće, da do Nove godine ili početka ogrjevne sezone najveći broj njih bude prikladno smješten. Svjestan sam da teško mogu obećati 2300 objekata do kraja godine - kazao je pa u tom smislu najavio dodjelu drvenih montažnih kuća za one koji su u kontejnerima dok im se njihova ne obnovi.

- Bit će izgrađeno 540 stanova i moja je želja da prioritet za njih budu oni koji žive u kontejnerima, a prije svega u kontejnerskom naselju - istaknuo je.

Oporba: 'Konačno ste shvatili ono što smo mi od početka govorili'

Oporba je konstatirala kako su vladajući tri godine od potresa prihvatili rješenja koja su oni u startu predlagali dok su istovremeno isti vladajući kritizirali da nisu konstruktivni. Uputili su ga da ponovno prođe sve amandmane koje su podnosili na zakone i izmjene pa da si tu dodatno pomogne s njihovim prijedlozima.

Socijaldemokrat Zvane Brumnić pohvalio je Bačića što je prvi koji je naveo konkretne probleme i predstavio viziju budućih aktivnosti, ali je upozorio da i dalje ne postoji nikakav vremenski rok u kojem građani mogu znati da će im se objekti obnoviti od odobrenja zahtjeva.

- Plan obnove, pravi plan obnove, s dinamikom i do kraja jasnom financijskom konstrukcijom ćemo napraviti tek onda kada budemo imali zahtjeve. Oni su podloga za donošenje kristalno čistog jasnog plana. Zato ćemo ubrzati na sve moguće načine donošenje odluka i potaknuti naše sugrađane da te zahtjeve malo ubrzaju - rekao je Bačić dodavši kako mu je državna tajnica rekla da u ministarstvo dnevno dolazi tek 10-ak zahtjeva.

- Mrzim tu uzrečicu, ali moram je reći - jesam vam rekla - poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš govoreći o obnovi, a koja ga je upitala i o Zakonu o prostornom uređenju.

- Zaustavili smo ga, nećemo s njim ići na Vladu, sjest ćemo i razgovarati da budemo sigurni da je to dobra izmjena. Iako je izmjena dobro osmišljena, samo ćemo morati ne zakomplicirati našim lokalnim jedinicama život - rekao je.

Mostov Zvonimir Troskot ovo sve vidi kao pripremu za prijevremene izbore za koje smatra da će biti poslije ljeta.

- Žrtvovali ste ljude, a sad ćete im par zgrada i kuća prikazati prije izbora kao nekakav uspjeh da uspijete dobijete glasove - poručio je.

Predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić je apelirala na Bačića da razmisli da se cijene u javnoj nabavi ne propisuju svakih šest mjeseci jer se to pokazalo neučinkovito.

