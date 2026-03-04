Plan SAD-a i Izraela: Udariti na milicije i obavještajce, dobiti Kurde za udare na kopnu...

Izraelska vojska posljednjih dana intenzivirala je zračne udare na ključne dijelove iranskog sigurnosnog aparata, s naglaskom na strukture odgovorne za gušenje prosvjeda i očuvanje islamskog režima u Teheranu. Kako piše The Wall Street Journal, cilj operacija je oslabiti represivni mehanizam države i otvoriti prostor za potencijalni unutarnji ustanak.

Prema priopćenju izraelske vojske, mete su bili pripadnici paravojne formacije Basiđ te visoki obavještajni dužnosnici povezani s unutarnjom sigurnošću. U napadima su, navodi se, pogođene i zapovjedne strukture zadužene za koordinaciju operacija protiv prosvjednika.

U akcije su se uključile i Sjedinjene Američke Države. Američke snage izvele su udare na pojedine sigurnosne institucije, uključujući i sjedište Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u Teheranu, organizacije koja ima ključnu ulogu u obrani i stabilnosti režima.

IRGC i milicija Basiđ bili su među glavnim akterima krvavog obračuna s protuvladinim prosvjednicima početkom godine. Tijekom nemira sigurnosne snage koristile su bojevo streljivo, a policija i obavještajne službe provodile su masovna uhićenja i razbijale skupove diljem zemlje.

Jedna od meta bio je i zapovjedni centar Tharallah, operativna baza IRGC-a zadužena za koordinaciju sigurnosnih službi u vrijeme nemira. Ta struktura usklađuje rad obavještajnih službi, policije i Basiđa te provodi i psihološke operacije.

Izraelski borbeni zrakoplovi pogodili su i sjedište specijalnih policijskih jedinica Faraj, odgovornih za suzbijanje nereda. Iranske vlasti potvrdile su smrt čelnika obavještajne službe tih jedinica, Golamreze Rezaiana.

Izraelska vojska poručila je da su pogođene institucije "odgovorne za nasilno gušenje prosvjeda i uhićenja civila“.

Dio zajedničkih američko-izraelskih operacija usmjeren je na zapad Irana, osobito na kurdska područja koja se tradicionalno smatraju žarištima otpora režimu. U gradu Sanandaj napadi su, prema navodima organizacije Hengaw Organization for Human Rights, pogodili policijske postaje i pritvorske centre pod nadzorom obavještajnih službi i IRGC-a.

Teheran je priznao da su napadi izvedeni, ali tvrdi da su pogođene stambene zone.

Kurdskim regijama režim posvećuje posebnu sigurnosnu pozornost zbog snažnog lokalnog identiteta, blizine granica i prisutnosti naoružanih skupina. Dodatni faktor su iranski kurdski borci u susjednom Iraku, za koje se procjenjuje da bi mogli prijeći granicu u slučaju slabljenja nadzora.

Izraelski dužnosnici otvoreno poručuju da žele zračnim udarima nanijeti dovoljno štete sigurnosnom aparatu kako bi se na terenu stvorili uvjeti za širi građanski otpor. Analitičari, međutim, upozoravaju da takva strategija nosi znatne rizike.

Ali Vaez iz organizacije International Crisis Group ocjenjuje da je riječ o "okladi bez jasnog povijesnog presedana“, te upozoravaju na otpornost duboko ukorijenjenih autoritarnih sustava poput Islamske Republike.

Prema američkim dužnosnicima, predsjednik Donald Trump otvoren je za potporu skupinama unutar Irana spremnima na oružani otpor režimu. U nedjelju je razgovarao s kurdskim čelnicima te javno pozvao pripadnike iranskih sigurnosnih snaga da polože oružje, nudeći im imunitet.

- Pozivam IRGC, iransku vojsku i policiju da polože oružje i dobiju potpun imunitet ili će se suočiti sa sigurnom smrću - poručio je Trump, prenosi WSJ.



Unatoč udarima, režim i dalje u velikom dijelu zemlje drži čvrst monopol nad oružjem. Basiđ nastavlja patrolirati ulicama, a dio analitičara upozorava da bi strana vojna intervencija mogla homogenizirati potporu režimu, osobito ako bi rastao broj civilnih žrtava.

Iranski Crveni polumjesec navodi da je u sukobu poginulo više od 555 civila, među kojima više od 165 djece. Istodobno, organizacija Human Rights Activists in Iran procjenjuje da je tijekom nedavnih nemira potvrđeno više od 7000 žrtava.

Dok Izrael i SAD računaju na moguće masovne prebjege unutar sigurnosnog aparata, ostaje neizvjesno može li zračna kampanja sama po sebi dovesti do političkog preokreta u zemlji s duboko ukorijenjenim i slojevitim sustavom kontrole.