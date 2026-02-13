Planirali masovni pokolj Židova u Engleskoj: Dvojica muškaraca osuđena na dugogodišnji zatvor

Dva muškarca u Britaniji osuđena su na zatvorske kazne za planiranje ubojstva stotina ljudi u židovskoj zajednici u Engleskoj, inspirirani napadima Islamske države, a tužitelji za taj plan tvrde da bi bio smrtonosniji od prosinačke masovne pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju.

Tužitelji su rekli da su Walid Saadaoui (38) i Amar Hussein (52) bili islamistički ekstremisti koji su željeli upotrijebiti automatsko vatreno oružje da ubiju što je više moguće Židova u napadu u Manchesteru.

Proglašeni su krivima malo više od tjedan dana nakon masovne pucnjave na proslavi židovske Hanuke na plaži Bondi, gdje je ubijeno 15 ljudi.

Tužitelj Harpreet Sandhu rekao je u petak, da bi to, da su Saadaoui i Hussein proveli svoj plan, "bilo puno ozbiljnije" nego napadi u Australiji te u Manchesteru u listopadu kada su u napadu na sinagogu ubijene dvije osobe.

Sudac Mark Wall osudio je Saadaouia na minimalno 37 godina zatvora, a Husseina na minimalno 26 godina, rekavši: "Bili ste vrlo blizu da izvedete ovaj plan."

"Ovo bi vjerojatno bio jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada ikad izvedenih na britanskom tlu", naglasio je Wall.