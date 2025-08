Planirali ste bijeg na more ili vikend na otvorenom? Evo što nas očekuje u idućim danima

Ako ste se nadali vikendu idealnom za roštilj, izlet ili kupanje, pripremite se na raznoliku vremensku sliku, jer priroda ovog vikenda nudi i sunce i pljuskove, i sparinu i osvježenje. Subotnje jutro na istoku Hrvatske bit će još pretežno sunčano, a temperatura će brzo rasti sve do 32 °C. No, već u popodnevnim satima u zapadnoj Slavoniji i Podravini moguć je lokalni razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu, ponegdje i jače izražene.

U središnjoj i zapadnoj Hrvatskoj atmosfera će biti znatno nestabilnija. Očekuju se kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, a nije isključena ni pojava tuče. Vjetar će povremeno biti jak, osobito u drugom dijelu dana, što bi moglo poremetiti planove onima koji vikend planiraju u prirodi, piše HRT.

Na Jadranu subota započinje mirnije. Dalmacija će biti pretežno sunčana i vruća, uz tople noći na obali i svježe jutro u unutrašnjosti. No, prema večeri, osobito na sjevernom Jadranu, mogući su jači pljuskovi, grmljavina, a ponegdje i tuča uz olujni sjeverozapadnjak. Temperatura će se na obali kretati između 26 i 29 °C.

Foto: DHMZ

Najviše sunčanih sati imat će jug Hrvatske – tamo se očekuje stabilno i vrlo toplo vrijeme, uz slab do umjeren jugozapadni vjetar i temperature do 32 °C. Idealno za plažu, barem do kraja dana.

U nedjelju stiže blago osvježenje. Na kopnu i dalje mogućnost pljuskova, ali manje intenzivnih nego dan ranije. Na moru promjenjivo i nestabilno, osobito u prvom dijelu dana, a zatim postupno smirivanje.

Foto: DHMZ

Početak novog tjedna donosi vedriju sliku – u ponedjeljak još mjestimice oborina, no utorak većinom sunčan i topao. Na moru će puhati bura, ponegdje i jaka, a podno Velebita i olujna, dok se unutrašnjost može nadati ugodnijim noćima i ponovnom porastu dnevne temperature.