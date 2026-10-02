Žičara Sljeme neće biti u funkciji tijekom tri tjedna zbog redovitog godišnjeg servisnog pregleda, a putnici mogu koristiti autobusnu liniju 140 za dolazak na popularno izletište.
Planirate na Sljeme? Žičara uskoro prestaje voziti
Žičara Sljeme neće prometovati od ponedjeljka, 5. do nedjelje, 25. listopada zbog redovitog godišnjeg servisnog pregleda, priopćio je u petak ZET. Godišnji stručno-tehnički pregled i servis obvezni su jednom godišnje, sukladno tehničkim zahtjevima proizvođača opreme i važećim propisima, navodi ZET i dodaje kako je riječ opsežnom pregledu koji je znatno detaljniji od redovitih mjesečnih servisa, a provodi se u razdoblju godine kada se očekuje manji broj korisnika.
Tijekom servisa provjeravaju se i ispituju svi ključni sustavi i komponente žičare - od pogonskog sustava, užeta, stupova i sklopova kolotura do kočionog sustava, glavnog upravljačkog sklopa, elektroničkih sklopova i senzora. Redovitim godišnjim pregledom provjerava se ispravnost svih sustava te osiguravaju tehnički i sigurnosni preduvjeti za nastavak sigurnog i nesmetanog rada žičare.
Za dolazak na Sljeme građanima je u razdoblju dok žičara ne prometuje na raspolaganju autobusna linija 140, Mihaljevac - Sljeme, stoji u priopćenju ZET-a.
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