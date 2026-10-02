Planirate na Sljeme? Žičara uskoro prestaje voziti

Žičara Sljeme neće prometovati od ponedjeljka, 5. do nedjelje, 25. listopada zbog redovitog godišnjeg servisnog pregleda, priopćio je u petak ZET. Godišnji stručno-tehnički pregled i servis obvezni su jednom godišnje, sukladno tehničkim zahtjevima proizvođača opreme i važećim propisima, navodi ZET i dodaje kako je riječ opsežnom pregledu koji je znatno detaljniji od redovitih mjesečnih servisa, a provodi se u razdoblju godine kada se očekuje manji broj korisnika.

Tijekom servisa provjeravaju se i ispituju svi ključni sustavi i komponente žičare - od pogonskog sustava, užeta, stupova i sklopova kolotura do kočionog sustava, glavnog upravljačkog sklopa, elektroničkih sklopova i senzora. Redovitim godišnjim pregledom provjerava se ispravnost svih sustava te osiguravaju tehnički i sigurnosni preduvjeti za nastavak sigurnog i nesmetanog rada žičare.

Za dolazak na Sljeme građanima je u razdoblju dok žičara ne prometuje na raspolaganju autobusna linija 140, Mihaljevac - Sljeme, stoji u priopćenju ZET-a.