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NA TRI TJEDNA

Planirate na Sljeme? Žičara uskoro prestaje voziti

Piše HINA,
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Planirate na Sljeme? Žičara uskoro prestaje voziti
Zagreb: Vožnja žičarom na Sljeme | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Žičara Sljeme neće biti u funkciji tijekom tri tjedna zbog redovitog godišnjeg servisnog pregleda, a putnici mogu koristiti autobusnu liniju 140 za dolazak na popularno izletište.

Žičara Sljeme neće prometovati od ponedjeljka, 5. do nedjelje, 25. listopada zbog redovitog godišnjeg servisnog pregleda, priopćio je u petak ZET.  Godišnji stručno-tehnički pregled i servis obvezni su jednom godišnje, sukladno tehničkim zahtjevima proizvođača opreme i važećim propisima, navodi ZET i dodaje kako je riječ opsežnom pregledu koji je znatno detaljniji od redovitih mjesečnih servisa, a provodi se u razdoblju godine kada se očekuje manji broj korisnika.

Tijekom servisa provjeravaju se i ispituju svi ključni sustavi i komponente žičare - od pogonskog sustava, užeta, stupova i sklopova kolotura do kočionog sustava, glavnog upravljačkog sklopa, elektroničkih sklopova i senzora. Redovitim godišnjim pregledom provjerava se ispravnost svih sustava te osiguravaju tehnički i sigurnosni preduvjeti za nastavak sigurnog i nesmetanog rada žičare.

Za dolazak na Sljeme građanima je u razdoblju dok žičara ne prometuje na raspolaganju autobusna linija 140, Mihaljevac - Sljeme, stoji u priopćenju ZET-a. 

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