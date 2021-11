Visoki predstavnik međunarodne zajednice za BIH Christian Schmidt je tijekom dana doputovao u Banju Luku kako bi posjetio sjedište Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), Agencije za osobne dokumente (IDDEEA) te Agencije za lijekove BiH čiju legalnost Dodik planira osporiti donošenjem zakona kojima bi se njihove ovlasti s države prenijele na razinu Republike Srpske.

"Došao sam ovamo kako bih dao potporu institucijama BiH", kratko je kazao Schmidt novinarima pri dolasku u sjedište UNO.

Nakon razgovora s čelnicima agencija iz Ureda visokog predstavnika (OHR) priopćeno je da Schmidt njihov opstanak i funkcioniranje smatra ključnim za državu, ali i za sve građane.

"Pokušaji podrivanja ovih državnih institucija ne samo da predstavljaju ozbiljno osporavanje s pravnog i političkog stajališta nego bi također rezultirali i ogromnim praktičnim problemima za građane. Bez ovih institucija, građanima bi bili uskraćeni osobni i putni dokumenti, financijski tokovi na svim razinama vlasti bili bi prekinuti, a osnovne usluge građanima bi bile ugrožene", upozorio je Schmidt.

Posebice je istaknuo da politiziranje rada i uloge Agencije za lijekove upravo u vrijeme pandemije prouzročene koronavirusom ugrožava opskrbu kvalitetnim i provjerenim lijekovima.

Parlament RS je već donio zakon kojim uspostavlja entitetsku agenciju za lijekove no ostavljen je rok od šest mjeseci prije nego što ona profunkcionira.

Ovog mjeseca entitetski bi parlament trebao razmatrati cijeli niz sličnih zakona koji, uz ostalo, predviđaju ukidanje oružanih snaga i pravosuđa na državnoj razini kao i prekid prikupljanja poreza i carina na razini BiH.

Posebni američki izaslanik za zapadni Balkan Gabrial Escobar koji je ovog tjedna boravio u BiH kazao je da još postoji mogućnost da u RS-u odustanu od donošenja zakona koji bi osporili ovlasti BiH kao države no Dodik je kazao da neće mijenjati planove te očekuje da u roku od pola godine sve bude normativno regulirano.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC), tijela koje nadzire provedbu Daytonskog sporazuma, u srijedu je posebnom izjavom dao nedvojbenu potporu Schmidtu te potrebi očuvanja mira i poštivanja zakona u zemlji.

"Retorika ili djela koja dovode do destabilizacije i podjela, uključujući podrivanje državnih institucija i reformi koje su osigurale stabilnost, financijsku dobrobit i funkcionalnost za sve u BiH, moraju prestati. To nije u interesu bilo kojeg građanina BiH ili tvrtke i odvlači pažnju s prijeko potrebnog djelovanja i reformi na europskom putu. Ističemo našu nedvojbenu potporu postojanju BiH kao jedinstvene i suverene države koja se sastoji od dva entiteta i Brčko distrikta", stoji u izjavi.

Oporba u FBiH jedinstveno će djelovati u pregovorima o izbornom zakonu

Oporbene stranke iz Federacije BiH neće sudjelovati u donošenju bitnih izmjena izbornog zakona sve dok se ne deblokira rad državnih tijela vlasti i ne uvedu tehničke prilagodbe nužne za sprječavanje izbornih prijevara, zajednička je odluka čelnika tih stranaka koji su se u srijedu sastali u Sarajevu.

Sastanak je inicirao predsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) Nermin Nikšić koji je novinarima kazao kako je rezultat odluka da se ubuduće djeluje zajednički.

Ponajprije se inzistira na deblokiranju rada parlamenta BiH i na tome da rasprave o izmjenama izbornog zakona vode u parlamentu, a ne među čelnicima vladajućih stranaka kako je to do sada bio slučaj, rekao je Nikšić.

Vladajuće stranke u postojećim okolnostima ne trebaju računati na glasove oporbenih zastupnika za bilo kakav dogovor o ozbiljnijim izmjenama izbornog zakona prije nego što se dogovore tehničke prilagodbe poput skeniranja glasačkih listića i bolje provjere identiteta birača, rekao je.

"Tek nakon toga može se pristupiti izmjenama ustava i dubinskim izmjenama izbornog zakona koje se odnose na izbor članova Predsjedništva BiH i zastupnika u domovima naroda", kazao je Nikšić.

Za bilo kakve izmjene ustava kojima bi se na novi način regulirao izbor članova držanog vrha potrebna je potpora dvije trećine zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta BiH pa ih vladajuće nacionalne stranke ne mogu provesti bez potpore barem dijela oporbenih zastupnika.

Nikšić je istaknuo da Stranka demokratske akcije (SDA) i HDZ BiH sada moraju računati na to da se moraju suočiti s jedinstvenim oporbenim blokom iza kojega stoje glasovi 450 tisuća birača.

Oporba je dala čvrstu potporu Christianu Schmidtu kao visokom predstavniku pozivajući ga da koristi sve ovlasti koje mu stoje na raspolaganju ne bi li se riješila sadašnja politička kriza u zemlji.

"Svi koji žele preuranjeno zatvaranje OHR-a ne misle dobro BiH", kazao je Nikšić prenoseći zaključke oporbenih čelnika.

Pregovori o izmjenama izbornog zakona BiH do sada nisu doveli do konkretnih rezultata,m a posebni američki izaslanik za izbornu reformu Matthew Palmer ponovno bi sredinom mjeseca trebao doputovati u Sarajevo kako bi nastavio posredničku misiju u svrhu postizanja dogovora do kraja godine.