U subotu u popodnevnim satima dojavljen je novi požar koji je izbio na području Općine Gračac. Vatrogasci će se morati pješice probiti kako bi ugasili buktinju
NOVI POŽAR
Planulo je brdo kraj Gračaca: 'Vatrogasci se probijaju, želimo ga ugasiti čim prije...'
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Radi se o požaru na velikoj visini i teškom i nepristupačnom terenu, vatrogasci se upravo probijaju do njega, rekao nam je u subotu poslijepodne zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
Potvrdio je kako im je dojavljeno da gori jedno brdo na području Općine Gračac. Na intervenciji su pripadnici JVP-a Gračac.
Kako doznajemo, s obzirom da se radi o Velebitu te je u blizini jedan dalekovod, zračne snage im neće biti od pomoći.
Inače, svi vatrogasci su na visokom stupnju pripravnosti zbog toplinskog vala koji bi trebao trajati do srijede.
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