Planulo je brdo kraj Gračaca: 'Vatrogasci se probijaju, želimo ga ugasiti čim prije...'

Radi se o požaru na velikoj visini i teškom i nepristupačnom terenu, vatrogasci se upravo probijaju do njega, rekao nam je u subotu poslijepodne zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

Potvrdio je kako im je dojavljeno da gori jedno brdo na području Općine Gračac. Na intervenciji su pripadnici JVP-a Gračac.

Kako doznajemo, s obzirom da se radi o Velebitu te je u blizini jedan dalekovod, zračne snage im neće biti od pomoći.

Inače, svi vatrogasci su na visokom stupnju pripravnosti zbog toplinskog vala koji bi trebao trajati do srijede.