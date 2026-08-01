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NOVI POŽAR

Planulo je brdo kraj Gračaca: 'Vatrogasci se probijaju, želimo ga ugasiti čim prije...'

Piše Bogdan Blotnej,
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Planulo je brdo kraj Gračaca: 'Vatrogasci se probijaju, želimo ga ugasiti čim prije...'
Foto: snimio čitatelj 24sata
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U subotu u popodnevnim satima dojavljen je novi požar koji je izbio na području Općine Gračac. Vatrogasci će se morati pješice probiti kako bi ugasili buktinju

Radi se o požaru na velikoj visini i teškom i nepristupačnom terenu, vatrogasci se upravo probijaju do njega, rekao nam je u subotu poslijepodne zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

Potvrdio je kako im je dojavljeno da gori jedno brdo na području Općine Gračac. Na intervenciji su pripadnici JVP-a Gračac. 

Kako doznajemo, s obzirom da se radi o Velebitu te je u blizini jedan dalekovod, zračne snage im neće biti od pomoći. 

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Inače, svi vatrogasci su na visokom stupnju pripravnosti zbog toplinskog vala koji bi trebao trajati do srijede.

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