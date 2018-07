Planuo je katamaran s 52 ljudi: Skakali su u more da se spase!

Dvoje ljudi teško je ozlijeđeno, a deseci lakše nakon što je u utorak poslije podne na katamaranu Boramar kojim su plovili u zaljevu Arousa na atlantskoj obali Španjolske buknuo požar.

Uspaničeni putnici skakali su u more kako bi se spasili. Na katamaranu je u trenutku požara bilo 52 ljudi, od čega osmero djece i četvero članova posade. U pomoć su im priskočile brodice i drugi turistički brodovi koji su se našli u blizini.

Vjeruje se da je požar buknuo u brodskoj kuhinji nakon čega se proširio na ostatak plovila, a nad zaljevom Ria de Arousa izdigao se gusti crni dim.

VIDEO Algúns momentos dos traballos de extinción e rescate do pasaxe e tripulación do #CatamaránOGrove no que @GardacostasGal colaborou con medios marítimos e aéreos pic.twitter.com/fkTG27ilDz