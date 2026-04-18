Platili, pa odustali od koncerta: Judo savez bacio 50.000 eura na isplatu legendarnom Al Banu

Talijanska pjevačka legenda Al Bano je početkom travnja nastupao u Zagrebu, a vjerojatno nitko ne bi mogao taj nastup povezati s rastrošnošću Hrvatskog judo saveza. Ali povezani su i to na prilično nevjerojatan način. Judo savez je platio skoro 50.000 eura za njegov nastup na Europskom judo prvenstvu prije dvije godine, ali taj koncert nikada nije bio održan. Pa je Al Bano dao popust agenciji koja je organizirala njegov nastup u Zagrebu i preko koje mu je prije dvije godine uplaćen novac Judo saveza.