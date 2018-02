Platio šest milijardi dolara za slobodu, a drže ga u pritvoru?

Saudijski milijarder i princ Alwaleed bin Talal je u kućnom pritvoru i zabranjeno mu je napustiti zemlju iako je platio čak šest milijardi dolara za svoje oslobađanje. Iz zatvora je izašao u subotu nakon što je u njemu proveo dva mjeseca. Uhitili su ga u sklopu velike anti-korupcijske akcije.

Zajedno s još nekoliko desetaka prinčeva i drugih milijardera bin Talal je, kako vlasti tvrde, bio zatočen u luksuznom hotelu Ritz-Carlton u Rijadu.

Njegova kći u ponedjeljak je proslavila "izlazak na slobodu" objavivši fotografiju svoga oca na Twitteru. Nije jasno kad je fotografija nastala...

- Njegovo puštanje bio je zapravo PR, a sve kako bi se sanirala šteta koju je Saudijskoj Arabiji nanio BBC-jev dokumentarac o uhićenjima zbog korupcije u studenom. U njemu je otkriveno da su uhićene ponižavali i mučili. Bin Talala se cijelo vrijeme motri, rekao je izvor Daily Maila.

Dodaje i da će princ u budućnosti imati vrlo slabu kontrolu nad svojim tvrtkom Kingdom Holding Company.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Cijelu predstavu oko puštanja na slobodu organizirali su samo da pokažu kako su se prema Alwaleedu dobro odnosili, a to baš i nije tako. On će biti u kućnom pritvoru, ne ide on nikud. Vlasti su uvijek planirale uzeti mu sav novac i staviti ga pod nadzor, kaže izvor.

Kanadski biznismen Alan Bender, koji je prošle jeseni u Rijad kako bi režimu pomogao u sastavljanju optužnice protiv Alwaleeda, u dokumentarcu je izjavio da princ nije bio u pritvoru hotela Ritz nego u običnoj zatvorskoj ćeliji.

Foto: NEIL HALL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Razgovarali smo putem videopoziva. Gledali smo se licem u lice. Nije izgledao dobro, bio je neobrijan, umoran...ono što sam vidio iza njega nije nalikovao na hotel nego na zatvor. Čuo sam i zvukove otvaranja i zatvaranja teških vrata što nije baš karakteristično za hotele, kaže Bender koji smatra da su princ i ostali uhićeni možda u početku bili u Ritzu, ali kasnije su ih vjerojatno prebacili u zatvor.

Saudijske vlasti nisu željele komentirati optužbe koje su im u dokumentarcu stavili na teret.