Plavokosa sablast: Židovi su je se bojali, a i ona je bila Židovka

Stella Goldschlag bila je Židovka koja se nakon Drugog svjetskog rata preobratila na kršćanstvo.

- Za one koji su se tijekom rata skrivali u Berlinu ona je bila noćna mora. Radili smo sve kako nas ne bi uhvatila - rekao je Ernst Günter Fontheim.

Stella je bila lijepa. Bila je plavuša i nazivali su ju "plavom sablasti Gestapa". U crnom Gestapo kaputu i s revolverom u ruci tražila je Židove koji su se skrivali, odavala ih je nacistima ili ih je sama uhićivala.

U petak je objavljena knjiga "Stella". Autor Takis Würger je od povijesnih činjenica napisao roman.

- Ljepota i teror to su dvije riječi koje su ju najbolje opisivale - rekao je Würger.

Budući da je sama bila Židovka i kako bi spasila roditelje od deportacije odlučila je surađivati s vlastima. Zvali su ju "lovkinja". U poslu je pokazala veliki entuzijazam, imala je brojne ideje i bila je jedna od najefektivnijih "oružja" nacista.

Čim bi uhitila Židovku, pretražila bi joj torbicu kako bi pronašla adrese drugih Židova.

There were 30 "Jewish Hunters" in Berlin. Weekly, they "provided" 60 victims to the Germans. For each Jew they received 200 Reichsmark. The most famous and effective are: Stella Goldschlag and Günther Abrahamson