'Plenković ima moć: Drugi zovu Pamelu, a njemu dolazi Merkel'

Ovdje sam jer podržavam Plenkovića i HDZ, svjetonazorski smo bliski. Imaju sjajna tri kandidata iz Dalmacije Domagoja Maroevića, Dubravku Šuicu i Gorana Pauka, a ja i moja obitelj glasat ćemo za njih, rekao je za tportal Željko Kerum.

Predjednik Hrvatske građanske stranke u utorak se pridružio HDZ-ovim predizbornim skupom na splitskom Peristilu.

- Siguran sam da će većina članova moje stranke njima dati glas - uvjeren je nekadašnji gradonačelnik splita, koji nije pljeskao samo na govor svog nasljednika, HDZ-ova Andru Krstulovića Oparu, za kojeg ne krije da ga ne podnosi.

Novinari tportala uhvatili su ga dok je čekao Plenkovićev govor. Za aktualnuog premijera ima samo riječi hvale.

- To što je on napravio je čudo: konkurencija mu tu dovodi Pamelu Anderson, a on Angelu Merkel. To ti je moć! - ustrvdio je Kerum

Aludirao je pritom na političku platformu 'Možemo' kojoj je američka glumica dala podršku putem Twittera.

Instead -

let me surprise you with a Croatian word full of hope (hint: European elections) - Možemo! — Pamela Anderson (@pamfoundation) 5. svibnja 2019.

- Možemo! je hrvatska riječ puna nade - napisala je Anderson.

Na pitanje bi li je htio upozanti, Kerum odgovara da ni ne zna tko je Pamela.

- Znam zato tko je Angela Merkel, najbitnija faca u Europi, koja je došla Plenkoviću u goste - objasnio je Kerum.

Predviđa da će HDZ dobiti četiri do pet mandata, SDP tri, a da će četiri liste koje se nalaze na rubu izbornog praga na koncu ipak ući u Europski parlament.