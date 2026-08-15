Novi broj tjednika Express donosi insajderski izvještaj o drami koja se zbivala na online sastanku nakon što je afera s ilegalnim i opasnim otpadom u Lici zatresla vladajuće. Dugo im se činilo da je nebitna...
DRAMA ZBOG LIKE PLUS+
Plenki je dojurio iz morske vile u Zagreb. Nije bio dobre volje...
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Situacija s otpadom u Lici prerasta iz lokalnog ekološkog problema u ozbiljan politički i organizacijski izazov za Vladu. Nakon višemjesečnih upozorenja, novih analiza i sve snažnijeg pritiska javnosti, premijer Andrej Plenković odlučio je okupiti ključne ljude iz Vlade i koalicije kako bi se vidjelo gdje je problem zapeo i, što je još važnije, kako ga riješiti.
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