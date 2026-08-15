Plenki je dojurio iz morske vile u Zagreb. Nije bio dobre volje...

Situacija s otpadom u Lici prerasta iz lokalnog ekološkog problema u ozbiljan politički i organizacijski izazov za Vladu. Nakon višemjesečnih upozorenja, novih analiza i sve snažnijeg pritiska javnosti, premijer Andrej Plenković odlučio je okupiti ključne ljude iz Vlade i koalicije kako bi se vidjelo gdje je problem zapeo i, što je još važnije, kako ga riješiti.