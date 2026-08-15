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DRAMA ZBOG LIKE PLUS+

Plenki je dojurio iz morske vile u Zagreb. Nije bio dobre volje...

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 6 min
Plenki je dojurio iz morske vile u Zagreb. Nije bio dobre volje...
Foto: Annegret Hilse
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Novi broj tjednika Express donosi insajderski izvještaj o drami koja se zbivala na online sastanku nakon što je afera s ilegalnim i opasnim otpadom u Lici zatresla vladajuće. Dugo im se činilo da je nebitna...

Situacija s otpadom u Lici prerasta iz lokalnog ekološkog problema u ozbiljan politički i organizacijski izazov za Vladu. Nakon višemjesečnih upozorenja, novih analiza i sve snažnijeg pritiska javnosti, premijer Andrej Plenković odlučio je okupiti ključne ljude iz Vlade i koalicije kako bi se vidjelo gdje je problem zapeo i, što je još važnije, kako ga riješiti.

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Komentari 6
VIDEO Na Dugom otoku je ponovno buknuo požar!
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Na Dugom otoku je ponovno buknuo požar!

DUGI OTOK U petak navečer buknuo je požar iznad mjesta Brbinj. Vatra se jako brzo proširila. Vatrogasci su objavili dramatičnu snimku...
Vučković: Voda za piće u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava, sve će se monitorirati tijekom sanacije
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Što se tiče sanacije, ova sanacija nadmašuje kapacitete lokalne uprave, preuzeli smo nadležnost i poduzeli odgovarajuće korake, poručila je ministrica iz Gospića, gdje je oporba otkazala današnji sastanak
U požaru nestala Dragana (34). Policija objavila detalje
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Nestala je u četvrtak tijekom bjega od buktinje na području Stanića

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