Plenki, vrijeme je da postaneš odlučan, zaštiti žene od nasilja

Premijeru Plenkoviću, ovo više nije šačica ljudi koja traži veća prava žena, a jedno od njih je i zaštita od nasilja. Nekoliko tisuća ljudi u četvrtak u središtu Zagreba tražilo je ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Tražili su i ostavku ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nade Murganić jer je nedopustivo da se s te pozicije ženama šalje poruka da šute i trpe nasilje u svoja četiri zida. Premijer je u ožujku prošle godine najavljivao da će Istanbulska konvencija biti uskoro ratificirana. Iza nas su mjeseci žučnih rasprava, ali i zahtjeva HDZ-ovih partnera da se konvencija ratificira do ljeta. Ovo pitanje je podijelilo HDZ-ovce, ali i njihove partnere.

Premijer je presjekao i najavio da će dokument najkasnije za dva tjedna biti na Vladi. Stižu i najave da će uz ratifikaciju biti i ‘ograde’, ali konkretnih obrazloženja nema. Andrej Plenković je očito pod pritiskom marginalnih skupina koje su došle na vlast, a na posljednjim izborima dobile su glasove članova svoje najuže obitelji.

Rodna ideologija kao kišobran

Najava da Istanbulska konvencija ide u proceduru uzburkala je duhove unutar vrlo tanke vladajuće većine. Zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović najavio je referendum, a upitna je i daljnja suradnja s HDZ-om. Konzervativnoj struji unutar društva, koja se protivi ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji ona je sporna zbog uvođenja termina roda. Oni su stava da se pod krinkom zaštite žena od nasilja Istanbulskom konvencijom na mala vrata uvodi rodna ideologija.

Fokus je zaštita od nasilja

Ratifikaciju ne želi ni Katolička crkva iako se sve češće u javnosti postavlja pitanje zašto se i s kojim pravom miješa u to pitanje. Sanja Barić stručnjakinja za ustavno pravo i vanjska članica Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava HAZU-a napominje da konvencija nema nikakve veze s rodnom ideologijom.

- Rodna ideologija je izmišljotina, kišobran izraz pod koji je ugurano sve ono što čemu se protive ultrakonzervativne struje od pitanja seksualnosti, pobačaj i sličnih tema. To je niz sitnih laži koja čini ogromnu laž - kazala je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagovornici Istanbulske konvencije napominju kako se dokument ne bavi pravima ili zaštitom seksualnih manjina, transrodnih osoba ili preodgojem djece već poziva na promjenu društvenog obrasca koji počivaju na ideji o inferiornosti žena i u tom kontekstu se spominje rod. Fokus konvencije je osigurati efikasne mehanizme prevencije i zaštite žena i djevojčica od rodno uvjetovanog nasilja. - Žene se u društvima, ne samo našem, smatraju manje vrijednima i namijenjena im je uloga da budu u kuhinji, da čuvaju djecu, ali i nametnuta im je zadaća da trebaju očuvati obitelj pa i pod cijenu da moraju istrpjeti pljusku - ističe Barić napominjući kako pojam rod u znanosti postoji i koristi se već 50 godina.

Zagovornici Istanbulske konvencije napominju da će njezinom ratifikacijom u Saboru, izumrijeti jedini tip tradicionalne obitelji, a to je ona u kojoj jedan član mlati drugoga.

- Za mene je ta konvencija prije svega konvencija koja treba unaprijediti nacionalne mehanizme za zaštitu od nasilja nad ženama i zaštitu od nasilja u obitelji. I isključivo s tog aspekta krećemo u proces završnih priprema da konvencija dođe na Vladu i potom ide u Sabor gdje mislim da će biti prihvaćena, da ćemo sve dileme koje postoje razjasniti - poručio je jučer premijer Plenković. Svjestan je, kaže, određene osjetljivosti u pojedinim segmentima hrvatskog društva u pogledu te Konvencije.

Plenkoviću visi većina

- I u obrazloženju te Konvencije mislim da se vrlo jasno može predstaviti i razjasniti sve ono što danas izaziva prijepore kod pojedinih političkih stranaka - izjavio je premijer kojem će se zbog ove teme većina biti na testu. Premijer je poručio i kako je o n taj koji određuje ritam pojedinih inicijativa, pa tako i upućivanja Konvencije u Sabor na ratifikaciju. - Dakle, ovo nema veze ni s koalicijskim partnerima, ni s inicijativama oporbe, niti s prosvjedima nevladinih udruga, interpelacijama i bilo čime ostalim. Ovisi, vrlo jednostavno, o realnoj procjeni odluke - poručio je Plenković.

Za razliku od zastupnika Hrasta Hrvoja Zekanovića, u HNS-u se zalažu za ratifikaciju i upravo su oni ti koji su uz manjine pritiskali HDZ i premijera da se ova tema stavi na dnevni red. Marija Puh (HNS) ne vjeruje da će prijepori oko Istanbulske konvencije narušiti stabilnost parlamentarne većine koja sada ima 78 ruku.

- Vjerujem da će se stabilnost nastaviti i dalje. U svojim razgovorima sa zastupnicama vidim da je većina zastupnika vladajuće većine za ratifikaciju, samo nekolicina zastupnika izražava neke sumnje - izjavila je Puh. Da razdora zbog Konvencije neće doći smatra i zastupnik talijanske manjine Furio Radin i očekuje da će ratifikacija proći glatko. HDZ-ovci ne otkrivaju kako će glasati već samo poručuju da će se o tome još razgovarati u stranci.

Kovač za zakonska rješenja

Miro Kovač (HDZ) kazao je kako je njegov stav da su prava žena i borba protiv nasilja nad ženama. na prvom mjestu.

- Moramo imati u Hrvatskoj sve nužne mjere kako bismo se efikasno borili protiv nasilja nad ženama, kao što sada najavljuju i kolege u Velikoj Britaniji, gdje nije ratificirana Istanbulska konvencija. Na prvom im je mjestu donošenje Zakona o suzbijanju nasilja nad ženama i u obitelji. Ako i mi u Hrvatskoj to napravimo, ratifikacija Istanbulske konvencije postat će bespredmetna i manje zanimljiva javnosti. Znači, ne fokus na ratifikaciji, fokus mora biti na mjerama kako bi žene bile što zaštićenije - izjavio je Kovač.

Sabina Glasovac (SDP) vjeruje da će za ratifikaciju u Saboru biti dovoljno ruku. O strahovima konzervativnog krila vladajućih, kaže: - Meni je nevjerojatno da mi zbog nečije paranoje i straha od imaginarnog neprijatelja, dopuštamo da i dalje gubimo bitku za zaštitu žena - izjavila je Glasovac navodeći porazne statistike prema kojoj je svakih 15 minuta u Hrvatskoj je jedna žena žrtva nasilja. Kako će se kod glasovanja o Istanbulskoj konvenciji postaviti zastupnici Mosta također nema jedinstvenog stava. Oni će svojim zastupnicima preporučiti da glasaju po savjesti.

Čeka se konvencija u Saboru

- Istanbulska konvencija ne može doći na dnevni red ako to ne žele premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković niti se ona može izglasati bez HDZ-a. Što će oni napraviti ja to ne mogu komentirati. Čekamo da konvencija to dođe na dnevni red Sabora - rekao je Nikola Grmoja (Most).