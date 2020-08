Plenkijev godišnji na Kostabeli: Pomaže ženi u kuhinji, igra košarku, ide na kupanje, kave...

<p>Premijer Andrej Plenković s obitelji već četvrto ljeto godišnji odmor provodi u državnoj rezidenciji na Kostabeli. Kada treba u nabavku, dođe u Opatiju gdje su ga lokalni stanovnici već prihvatili kao 'svojega', prenosi <a href="https://www.novilist.hr/rijeka-regija/opatija/plenkovic-proveli-smo-dan-s-premijerom-na-godisnjem-odmoru-u-opatiji-evo-kako-nam-je-bilo/?meta_refresh=true" target="_blank">Novi list</a>.</p><p>Dok šeta u krugu opatijske tržnice, u ležernoj ljetnoj odjeći, mnogi ga zaustavljaju, žele se rukovati ili fotografirati za uspomenu, pozdravljaju ga i iz opatijskih kafića, a usputni prolaznici komentiraju "evo ga Plenki".</p><p>U jednom od njih susreo se jučer i s opatijskim gradonačelnikom Ivom Dujmićem, a za <a href="https://www.novilist.hr/rijeka-regija/opatija/plenkovic-proveli-smo-dan-s-premijerom-na-godisnjem-odmoru-u-opatiji-evo-kako-nam-je-bilo/?meta_refresh=true" target="_blank">Novi list</a> je otkrio kako izgleda njegov godišnji.</p><p>- Nakon Sinjske alke u nedjelju, doputovao sam na Kostabelu s obitelji. Još sam svjež, niste me još primijetili. Bit ćemo ovdje tijekom iduća dva tjedna. Jako nam je lijepo, kao i uvijek, a nakon četiri godine, već smo ovdje na neki način poludomaći. Malo ćemo se odmoriti, družiti… Vrijeme je za obitelj, jer ovaj posao nažalost za nju ne ostavlja previše vremena. Uživat ću u kavi u dobrom društvu, odmarati, pomagati supruzi u kuhanju…</p><p>Kaže da je njegova supruga glavna u kuhinji.</p><p>- Mislim da ću uglavnom biti pomoćna snaga, jer supruga je ipak glavna u kuhinji. Osim toga, moram paziti na liniju. Zadovoljan sam i držim se po pitanju kilograma dobro, dosta bolje nego prije nekoliko godina…</p><p>Kaže da se stigne baviti i sportom.</p><p>- Igram košarku i već sam odigrao utakmicu s ekipom dečki iz Opatije. Odigrat ćemo još nekoliko puta i na najbolji način iskoristiti vrijeme. A kupanje… Još nije zasad 'palo'. Nisam uspio uhvatiti ništa boje, ali potrudit ću se. Tek smo dva dana ovdje, a kupat ćemo se ispred vile na Kostabeli.</p><p>Za Opatiju ima samo riječi hvale.</p><p>- Opatija mi je draga i nekako sam se ovdje već uklopio. Ugodno mi je ovdje, ljudi su jako simpatični i osjećam se dobro, pa zato i dolazim. Volim doći, imam već i neke svoje omiljene punktove, svoj 'trokut', mjesta koja moram obići – Konzum, tržnica, Mimoza, Tik-Tak... Imam svoje rituale u Opatiji koji neće biti baš svakoga jutra, ali svakih nekoliko dana sigurno - rekao je.</p><p>Progovorio je i o aktualnim temama.</p><p>- Drago mi je što unatoč svemu imamo dosta uspješnu turističku sezonu. Važno je za gospodarstvo to što smo dobro balansirali između onog zatvaranja i kasnijeg otvaranja objekata, što mislim da je odlično i s te strane smo napravili dobar iskorak. Čak i u odnosu na ostale mediteranske zemlje stojimo jako dobro i vjerujem da će to pridonijeti rastu BDP-a, odnosno njegovom manjem padu, rekao bih. A što se tiče aktivnosti oko Covida-19, tu bih zaista još jednom apelirao, posebno na sve mlade, da vode računa. Prebliski kontakti navečer nisu u skladu s preporukama epidemiologa i tu postoji rizik ne samo povećanog broja zaraženih, nego ono što je najgore, povećanog rizika da će se zaraziti i njihove obitelji, posebno stariji članovi. Mladi i snažni ljudi će vjerojatno bolest lakše prebroditi, ali moraju biti svjesni opasnosti za njihove najmilije kod kuće i apeliram na sve zajedno da ostanemo odgovorni - poručio je Plenković.</p>