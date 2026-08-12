Plenkijeve metode obračuna sa svima: Šef HDZ-a i Vlade krenuo je i u ofenzivu domoljublja

Kad god premijera Plenkovića vidimo stjerana u kut - ili na konopcima - možemo očekivati uvijek isti tip obrane, s nekoliko zadanih elemenata. On će sa središnje teme afere - u ovom slučaju zastrašujuće gomile toksičnog otpada u Gospiću - pozornost skrenuti na one koji su otvorili problem.

Pokretanje videa... VIDEO Tko je kriv za otpad u Lici? Zna se! Pa Plenkijev glavni inspektor je tu držao ljestve | Video: 24sata/pixsell

To su zli ljudi, jalnuši i diletanti, nasuprot kojih stoje on i HDZ - odgovorni, domoljubni, smireni i marljivi. Koristi pokroviteljski ton - on, s visoka, govori umno, oni skiče, urlaju i dižu lažne uzbune.

“Svjedočimo", kazao je u utorak, "potpunom fabriciranju histerije od strane onih koji nemaju što drugo ponuditi građanima nego širenje panike u javnom prostoru." Ljudi u Gospiću nisu uplašeni zato što čak ni njihove mačke već odavno ne žele piti vodu iz slavina - samo iz boca - nego zato što ekološke udruge, građani i oporba (naglasak, naravno, stavlja na oporbu) stvaraju histeriju. Voda u Gospiću je zdrava - tu premijer poseže za institucionalnim štitom - a to svjedoči i Krunoslav Capak. Priču treba "dedramatizirati" jer se rješava, i to na čak tri razine: kaznenopravnoj (poznajući brzinu našeg sustava, godinama unaprijed svim ćemo akterima zagađenja moći staviti soli na rep), sanacijskoj (čak i Vlada priznaje da nema brzog rješenja) i političkoj, koju koriste spomenuti oporbenjaci.

Problem se svodi na procedure, naloge ministarstvu i Fondu za zaštitu okoliša te suhoparne statistike.

- Što se tiče kaznenopravne odgovornosti, sve će biti istraženo. Fond za zaštitu okoliša dobio je zaduženja i sve institucije rade svoj posao - rekao je premijer.

Pa, vidimo u Gospiću - i drugdje - kako ga rade.

A građani Gospića će, do rješenja na te tri razine, piti vodu, jer nisu baždareni za antifriz.

Andrej Plenković govorom nastoji okolnosti "izvanrednog stanja" retorički preseliti u drugu dimenziju, u "tehničko-administrativni izazov" i tako smanjiti afektivni naboj u javnosti. Ova je afera na mnogo načina veća od Fimi medije, koja je Sanadera stajala karijere i slobode, na neki je način usporediva s nadstrešnicom u Novom Sadu, koja je Vučiću priredila sad već dvogodišnje prosvjede i blokade. Mrtvih ovdje, nasreću, nema, ali imamo posla s višegodišnjim problemom i devastacijom dosad najčišćeg dijela Hrvatske. Plenkoviću i vladajućoj većini idu, međutim, na ruku dvije stvari: to što je ljeto, vrhunac sezone i paklena vrućina, te nikad jadnija oporba, pa se nije potrudio čak ni zaletjeti se do Gospića nego je sve iskomunicirao u chat formatu.

Šef HDZ-a i Vlade krenuo je i u ofenzivu domoljublja. Oporba mrzi Hrvatsku, minira sjajnu sezonu, tjera turiste s Jadrana, ljubomorni su jer inflacija pada, a kreditni rejting raste.

Afere u Plenkovićevoj galaksiji rješavaju promjenom narativa, PR-om, redefinicijom situacije i prokazivanjem diverzanata, a ne otklanjanjem uzroka, prevencijom ili političkim kaznama odgovornih. Kad je razotkrivena tajna skupina Borg, koja je pisala "lex Agrokor" (i debelo, milijunski profitirala od njega), Plenković je optuživao medije i oporbu za "hibridni rat" protiv Hrvatske, pokušaj destabilizacije ustavnog poretka i ugrožavanje gospodarstva. Kad je na računu jednog penzića otkrivena milijarda kuna od trgovine plinom (usput, kad smo kod institucija: Što je s tim? Izjeo vuk magare?), umjesto preuzimanja političke odgovornosti za raspad nadzornog sustava u energetskom sektoru, premijer je tvrdio da su upravo njegova vlada i njezine institucije (Ured za sprječavanje pranja novca) otkrili problem. Oporbene prosvjede tad je proglasio "orkestriranim napadom paramilitarnih skupina".

Zaključno, o Lici je kazao: "Što se tiče građana Gospića, poruka je da ne podlegnu panici, histeriji i fabrikaciji, kako to oporba usred ljeta radi. Zbog sjajne turističke sezone, stabilnoga kreditnog rejtinga, smanjenja inflacije i loših istraživanja javnog mnijenja pokušava profitirati na nalazu Geotehničkog fakulteta". Potom je nastavio u istom tonu: "Fond za zaštitu okoliša će pristupiti stabilno, naročito s ovim otpadom na površini. To se treba odvesti i zbrinuti. Nije to posao u jednom danu. Javni poziv za odvoz otpada će biti do 25. kolovoza. Voda za piće je po nalazima HZJZ-a u redu. Ljudi su uplašeni jer im oporba servira ovakve stvari. Građani Gospića mogu biti mirni, ona je kvalitetna", zaključio je.

Pa, nazdravlje. Bit će zanimljivo vidjeti statistike o količinama potrošene flaširane vode u Gospiću prije afere i poslije njena izbijanja. Voda će reći sve o povjerenju građana u institucije, ali Plenković može mirno spavati. Uz ovakvu oporbu, i tihu podršku predsjednika - koji je, reda radi, na Facebooku objavio nekakvo priopćenje - on će se s konopaca opet vratiti u ring, i dobiti, na bodove. Ono što govori o nesposobnoj oporbi katkad nije posve besmisleno.

'Građani gospića mogu biti mirni'

Gospić: Ilegalno odlagalište teških metala i mikroplastike | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Premijer je u svojem obraćanju istaknuo da će Fond za zaštitu okoliša svemu pristupiti stabilno. Istaknuo je da opet oporba svojim izjavama potiče histeriju. - Ljudi su uplašeni jer im oporba servira ovakve stvari - kazao je.

Posegnuo je za štitom - Capakom

Zagreb: Konferencija "Ovisnost o pušenju - što čini Hrvatska" | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Plenković tvrdi da je voda u Gospiću zdrava. I tu je vrli premijer posegnuo za institucionalnim štitom, a to svjedoči i Krunoslav Capak. Ističe da će Vlada riješiti problem na tri razine.

'Oporba minira uspješnu sezonu'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Premijer Plenković tvrdi da oporba mrzi Hrvatsku, minira sjajnu sezonu, tjera turiste s Jadrana, ljubomorni su jer inflacija pada, a kreditni rejting raste. Zato tvrdi, stvaraju histeriju oko otpada.