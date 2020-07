Plenkijevih 16 veličanstvenih odnosno tko je jači, taj i tlači...

Najveći pobjednik u sastavljanju nove Vlade nije ni Beroš ni Marić, nego ministar branitelja Tomo Medved, kojemu je 2020. najvažnija godina u političkoj karijeri.

<p>Plenkovićeva nova Vlada prilično je slična prošloj, no kotiranje ministara kod predsjednika Vlade<strong>, Andreja Plenkovića</strong>, govore Expressu sugovornici bliski Vladi, ipak se promijenilo. Ukratko, Tomo Medved, Oleg Butković, Tomislav Ćorić, Ivan Malenica i Josip Aladrović podigli su sebi ljestvicu kod predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, dok je utjecaj Darka Horvata i Marije Vučković oslabio.</p><p>Naravno, Davor Božinović i Zdravko Marić i dalje su najutjecajniji članovi Vlade, iako Marić formalno nije dio intimnijeg Plenkovićeva kruga, ali zbog kvalitete rada i stručnosti je među onima na koje se Plenković može bez rezerve osloniti. </p><p>Poseban je, pak, status Vilija Beroša, ministra zdravstva, do jučer praktički nepoznatog HDZ-ovca, kojega je pandemija korona krize lansirala u stranačku, ali i Vladinu zvijezdu. Beroš, koji je na nedavnim parlamentarnim izborima dobio više glasova od samoga premijera, ipak nije dio uskog Plenkovićeva kruga, ali je na glasu kao pravi vojnik stranke. Plenković, govorilo se o tome još u travnju, s njim ima velike planove - pobijediti na lokalnim izborima u Zagrebu.</p><p>No, prema riječima nekoliko sugovornika bliskih Vladi, najveći pobjednik u sastavljanju nove Vlade nije ni Beroš ni Marić, nego ministar branitelja <strong>Tomo Medved</strong>, kojemu je 2020. najvažnija godina u političkoj karijeri. Plenković ga je kandidirao za svojega zamjenika na unutarstranačkim izborima i Medved je premoćno pobijedio Ivana Penavu. </p><p>Sad u stranci obnaša funkciju koju je četiri godine obnašao<strong> Milijan Brkić</strong>. Potom je nosio HDZ-ovu listu 7. izborne jedinice, u kojoj je postigao odličan rezultat, da bi zatim među prvima o njemu krenule priče da će biti potpredsjednik Vlade, što se na kraju pokazalo točnim. Ukratko, ministar branitelja Tomo Medved od umirovljenoga generala još 2016. godine postao je jedan od najutjecajnijih članova Vlade, dobivši uz to i važan zadatak - on će biti taj koji će odgovarati na provokacije s Pantovčaka. </p><p>- Medi utjecaj samo raste. Jedan je od rijetkih koji se usudio prilikom formiranja nove Vlade suprotstaviti premijeru Plenkoviću, pa je tako i odbio spajanje ministarstava obrane i branitelja. On ne pati od funkcija i, iako je umirovljeni general, smatrao je da nije vrijeme da se spoje ta dva resora, jer bi to moglo dovesti do velikog nezadovoljstva među braniteljima, a možda čak i do novog šatora. Sve je to obrazložio premijeru pa se odustalo od te ideje - govori nam sugovornik blizak ministru i potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu.</p><p>Veliki plus mu je što uživa veliki ugled kod braniteljske populacije, a uvažavaju ga i građani, naprosto im je simpatičan. Voli se zahvaliti svima, pa je tako prije dva tjedna organizirao za HDZ-ovce “ribičiju” u Ribnjaku kraj Samobora. Feštalo se za HDZ-ovce u 7. izbornoj jedinici, na rašljama se pekao som, a svirali su i tamburaši. I dok se Medved tijekom četiri godine uspio uspeti na ljestvici utjecaja i postati dio utjecajnog kruga u Vladi, imenovanje oko kojeg se diglo najviše prašine, posebno u stranci, jest ono do jučer široj javnosti relativno nepoznate Karlovčanke Nikoline Brnjac, koja je postala ministrica turizma i sporta.</p><p>Zadnjih dana HDZ-ovci naveliko raspravljaju o njezinu utjecaju kod Plenkovića, govori se o njezinoj velikoj ambiciji, ali i o tome kako je bivši ministar<strong> Gari Cappelli </strong>zapravo bez veze izgubio resor. U razgovoru s nekoliko sugovornika iz samoga vrha HDZ-a može se čuti da je možda najveće iznenađenje nove Vlade upravo imenovanje Brnjac za ministricu turizma, ali i prognoziranje da će “daleko dogurati”. Govori se i o navodnoj nedjeljnoj svađi između jednog utjecajnog ministra i predsjednika Vlade, čiji je uzrok navodno mlada ministrica turizma, no to je ostalo samo na spekulacijama. </p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 31. srpnja </p>