Obavijesti

News

Komentari 0
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+

Plenkiju i Zokiju nije stalo do Like dok planduju u državnim vilama. Jači smo od sudbine

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Plenkiju i Zokiju nije stalo do Like dok planduju u državnim vilama. Jači smo od sudbine
Zagreb: Andrej Plenković donio je Zoranu Milanoviću 76 potpisa za sastavljanje Vlade | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

I braniteljske udruge šute. Lani su digli silnu dževu oko kazališnog festivala u Benkovcu, čije predstave nisu ni gledali

Andrej Plenković uslikao se jučer u restoranu Kukuriku u Kastvu. Uživao je, piše u Facebook objavi, u izvrsnim OPG vinima. To je onaj restoran u kojemu je Milanović 2011. godine dogovorio koaliciju za rušenje HDZ-a, pa je i njegov savez - službeno nazvan Savez za promjene - nazvan "Kukuriku koalicija".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'
TKO JE ZNAO?

Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'

Još 2023. navodno je poslan mail na Ličko-senjsku Županiju, Grad i komunalne djelatnike o otpadu u silosu. Uključeni tvrde da ga nikad nisu primili. Karlo Starčević upire prstom u Andriju Mikulića i vrh države
Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI

Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava

Dok sanacija stoji. Dok se Gospić guši. Dok se Lika truje. A Hrvatska dugoročno zagađuje. Ekološka bomba otkucava dok se političke stranke nadmeću koja će pokupiti najviše bodova
Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €
KOMENTAR: BORIS RAŠETA

Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €

Ni 2024, nakon prvih upozorenja za Gospić, Inspektorat nije učinio ništa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026