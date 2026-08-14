I braniteljske udruge šute. Lani su digli silnu dževu oko kazališnog festivala u Benkovcu, čije predstave nisu ni gledali
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
Plenkiju i Zokiju nije stalo do Like dok planduju u državnim vilama. Jači smo od sudbine
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Andrej Plenković uslikao se jučer u restoranu Kukuriku u Kastvu. Uživao je, piše u Facebook objavi, u izvrsnim OPG vinima. To je onaj restoran u kojemu je Milanović 2011. godine dogovorio koaliciju za rušenje HDZ-a, pa je i njegov savez - službeno nazvan Savez za promjene - nazvan "Kukuriku koalicija".
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