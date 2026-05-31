Plenković bi u Saboru povećao broj zastupnika iz dijaspore do čak četiri puta. Slažete li se?

Pomalo ispod radara je prošla najava premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića kako su oni spremni povećati broj zastupnika u Saboru koji se biraju iz dijaspore. Na svim dosadašnjim izborima je upravo HDZ dobivao zastupnike iz dijaspore.

Prije 16 godina je ustavnim promjenama na inzistiranje SDP-a, broj mandata iz dijaspore ograničen tri. I to je fiksni broj, bez obzira na izlaznost birača. Prvi put je to primijenjeno na izborima 2011. godine kada je HDZ izgubio vlast. Prije toga se broj zastupnika iz dijaspore računao sukladno izlaznosti birača u inozemstvu u omjeru na broj izašlih birača u Hrvatskoj. Broj zastupnika nije bio fiksan, a teoretski se moglo izabrati čak 12 zastupnika iz dijaspore, ali se to nikada nije dogodilo. Primjerice, 2007. godine je iz dijaspore izabrano pet zastupnika, svi s liste HDZ-a. Na izborima prije je HDZ dobio sva četiri zastupnika, a 2000. godine, kada je HDZ prvi puta izgubio izbore je dobio svih šest zastupnika iz dijaspore.

Plenković je krajem prošlog tjedna rekao da je SDP ucijenio HDZ-ovu vladu Jadranke Kosor prilikom ustavnih izmjena i ograničio broj mandata na tri. Inače, za ovu Plenkovićevu ideju koja bi povećala broj zastupnika HDZ-a je potrebna izmjena Ustava. A on se može promijeniti dvotrećinskom većinom od 101 zastupnika koje HDZ i partneri nemaju. Tako da bi za ovu ideju trebao barem 20-ak zastupnika oporbe i bez pristanka SDP-a bi to bilo praktički nemoguće provesti.

Svjestan je toga i premijer.

- To se promijeni u sekundi. Mi smo za. Može sutra. Vratimo samo kako je bilo prije 2010. Tad su sveli kvotu političke zastupljenosti Hrvata izvan Hrvatske u Saboru na samo tri zastupnika izvan Hrvatske. Je li to baš okej po broju Hrvata? Hoće li nam dopustiti da dvotrećinskom većinom promijenimo Ustav? Možete misliti - prenijela je Hina Plenkovićevu izjavu. Dao ju je obilježavajući tjedan Hrvata izvan domovine koji je uvela ova Vlada i prvi put se obilježavao ove godine.

Na zadnjim izborima je u inozemstvu pravo glasa imalo oko 222.000 birača.

Plenković je poručio da je u redu što postoji osam predstavnika nacionalnih manjina u Saboru, ali "nije dobro" što su tamo tek tri zastupnika Hrvata izvan Hrvatske. Nezadovoljan je i što je prije 16 godina određeno i glasanje samo u diplomatskim i konzularnim predstavništvima.

Kazao je da je politička volja SDP-a bila ukloniti fizičku mogućnost glasanja Hrvata izvan Hrvatske ne bi li se smanjio njihov utjecaj.

- U Francuskoj, tako velikoj europskoj zemlji, imamo Pariz i stalnu misiju pri Vijeću Europe u Strasbourgu i to je sve. Pa kad se to ukinulo, ljudi bi na primjer trebali iz Marseillea otići u Pariz na glasanje. Pa tko će to napraviti? Odakle mu novci za to? - prenijela je Hina stav Plenkovića.