Plenković branio HZJZ i Capaka: 'Institucije imaju svoj kredibilitet i svoju ulogu'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je odbacio propitivanje kredibiliteta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i njegova ravnatelja te istaknuo da HZJZ "redovito, transparentno i sveobuhvatno" objavljuje informacije o kvaliteti vode u Gospiću. "HZJZ sve ove dane od kada je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno i sveobuhvatno Ne vidim u čemu je problem da bi netko dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet HZJZ-a, pa uključivši i njihovog čelnog čovjeka", rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Bitno je, kaže, da pošaljemo poruku hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima, da institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju.

Tako je ogovorio na kritike iz Građanske inicijative "Gospić je naš dom" koja je spornim ocijenila to što je u danas osnovan Znanstveni savjet za stručnu potporu Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću zamjenikom predsjednika imenovan ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, koji je ujedno i član pravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, ustanove koja je još 2024. izradila analize otpada iz Gospića, "ali njihovi rezultati javnosti nisu bili dostupni gotovo dvije godine".

"Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i to je potpuno druga institucija od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'. To što je on u Upravnom vijeću 'Dr. Andrija Štampar' ne znači da ima veze s analizama i izviješćima koje je radio taj Nastavni zavod", rekao je Plenković.

Naveo je i da njemu ta analiza nije poznata te ne zna o čemu se tu točno radi. "Za potrebe koga je napravljena? Ako ne znamo za čije potrebe onda ne znamo niti njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka koje je naručio Uskok - o tome odlučuje DORH da li će je objavljivati ili ne", rekao je.

Upitan o primjedbama GI "Gospić je naš dom" vezanima uz postupak javnog savjetovanja o Iskazu procjene učinaka izmjena Zakona o gospodarenju otpadom, koji su svi odbijeni, Plenković je odgovorio da se ne radi o primjedbama na taj zakon nego se radi o dokumentu koji se zove procjena učinka propisa.

Pojasnio je da, prema zakonu, postoji skraćeni rok savjetovanja o procjeni učinka propisa. Naglasio je da je nadležno ministarstvo uključilo sve ono što je korisno i što se uklapa u filozofiju pojačanih kontrola i više osigurača u cijelom procesu gospodarenja otpadom.

Nema opasnosti ni ugroze za zdravlje stanovnika Našica i Raše

Plenković je "potpuno logičnim" ocijenio odluke Vlade da cementare HOLCIM Hrvatska iz Koromačnog i NEXE iz Našica žurno zbrinu neopasni otpad iz velikih vreća na lokaciji PPK Velebit u Gospiću sa zadanim rokom njegova uklanjanja od 45 dana.

Podsjetio je da je ta odluka uslijedila nakon što je Tabak grupa, kao odabrani ponuditelj u prethodno provedenom postupku javne nabave, 9. rujna odustala od izvršenja tih poslova.

Plenković je poručio stanovnicima Našica i Raše da nema nikakvog razloga za zabrinutost jer se radi o otpadu koji je svojim sadržajem potpuno u okvirima dozvola koje te dvije cementare imaju za spaljivanje tog otpada.

"S te strane nema nikakve ugroze niti opasnosti za njihovo zdravlje s obzirom na sadržaj koji se nalazi u tim velikim vrećama", istaknuo je.

Naveo je i da u najskorije vrijeme očekuju da Fond za zaštitu okoliša donese odluku o zbrinjavanju rasutog otpada koji se nalazi na području nekadašnjeg PPK Velebit te da nakon toga krene proces odvoženja i tog dijela otpada sa lokacije u Gospiću.

Predsjednik HDZ-a rekao je i da Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije privode kraju cijeli plan sanacije, kako je to bilo najavljeno još krajem srpnja.

Upitan hoće li i na Gospić biti primijenjen isti princip kao i Benkovcu gdje će trošak sanacije otpada biti naplaćen od onečišćivača, odgovorio je da hoće. "Uvijek se ide na to da je odgovoran onečišćivač", istaknuo je.