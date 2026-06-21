Plenković će sutra biti u Kanadi, a Milanović u Brezovici: Očekuje se obraćanje predsjednika...

Predsjednik Republike Zoran Milanović i ove će godine sudjelovati na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Spomen-parku Brezovica. Kako proizlazi iz priopćenja Ureda predsjednika, očekuje se i njegovo obraćanje javnosti. Za razliku od njega, premijer Andrej Plenković sutra neće biti u Hrvatskoj. Iz Vlade navode kako će boraviti u Kanadi, gdje će se sastati s kanadskim premijerom Markom Carneyom, predstavnicima hrvatske zajednice te gospodarstvenicima iz Hrvatske i Kanade. Tijekom posjeta planira pratiti i utakmicu Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Paname. Milanović i Plenković zajedno su obilježili Dan antifašističke borbe u Brezovici 2021. godine.

U Hrvatskom saboru za sutra nisu najavljene aktivnosti vezane uz blagdan. Također, zasad nije poznato hoće li se obilježavanju u Brezovici pridružiti predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Nije poznato ni na koji će način Dan antifašističke borbe obilježiti zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Delegacija Grada Zagreba, koju je predvodio zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, u petak je zajedno s predstavnicima Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske položila vijence i zapalila svijeće na Grobnici narodnih heroja te na Partizanskom groblju na Mirogoju.

S druge strane, saborski zastupnik i potpredsjednik stranke DOMiNO Igor Peternel najavio je da će se u nedjelju ujutro nalaziti u blizini spomenika Prvom partizanskom odredu u Spomen-parku Brezovica, gdje će održati konferenciju za medije posvećenu obilježavanju Dana antifašističke borbe.

Peternel je među zagovarateljima ukidanja Dana antifašističke borbe kao državnog blagdana. Također je bio jedan od organizatora prošlogodišnjeg okruglog stola u Hrvatskom saboru na kojem su sudionici osporavali broj žrtava naveden u popisu Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac te razmjere zločina počinjenih u ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac.