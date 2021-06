Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade održao je presicu i to nakon dva tjedna izbivanja pred novinarima.

Ponovio je kako je interes za cijepljenje jako pao izrazivši nezadovoljstvo time te je još jednom pozvao građane na cijepljenje. Podsjetio je kako su posljednjih 13 mjeseci, otkako su uvedene mjere pomoći zbog koronavirusa, uložili 11,4 milijardi kuna za plaće i time očuvali radna mjesta za 700.000 ljudi. A nakon što je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak danas najavio mogućnost cijepljenja turista uz naplaćivanje, premijer je naglasio kako je Vlada osigurala i više nego dovoljno cjepiva, ali prvenstveno za naše građane.

- Cjepivo koje koristimo platili su hrvatski porezni obveznici, ono nije jeftino, dapače. Ideja je da ljudi budu mobilni i sigurni. Ako postoji mogućnost i potreba da netko primi drugu dozu, mi ćemo napraviti što možemo, a na struci je da se vidi hoće li to biti besplatno - rekao je.

Podebljao većinu u Saboru: Hrelja 77. ruka

A nakon što je Silvano Hrelja, zastupnik HSU-a, danas podržao rebalans proračuna, glavno pitanje bilo je li on nova ruka u parlamentarnoj većini ili ju je dignuo samo danas zbog dogovora s Vladom oko obiteljskih mirovina. Plenković je potvrdio kako su s Hreljom potpisali sporazum o suradnji do kraja mandata.

- Hrelja će iduće tri godine podržavati naše zakonske prijedloge u Saboru. Dogovorili smo protokol razumijevanja i suradnje koji će trajati do kraja mandata. Ključni element je upravo ono područje kojim se najviše bavi, a to je poboljšanje prava umirovljenika. Kroz razgovore smo zaključili da se njegove ideje i Nacionalna razvojna strategija te NPOO u potpunosti konvergiraju kada je u pitanju povećanje obiteljskih mirovina. Mogu reći da će Hrelja u budućnosti podržavati zakonske prijedloge Vlade i konzultirati se s nama za pitanja koja su izrazito važna za njegovo biračko tijelo - istaknuo je dodavši kako se veseli suradnji s njim.

Podsjetio je kako su tu suradnju s njim u projektnom smislu imali i za vrijeme prvog mandata.

Hrelja je prije 10-ak dana istaknuo kako taj europski model obiteljskih mirovina iznosi milijardu kuna godišnje, a Plenković poručuje kako će još vidjeti koliko će koštati.

- U konačnici, to već i je dio programa naše Vlade. Koštalo bi i bez ove suradnje. A ideja je da promjene stupe na snagu 1. siječnja 2023. - rekao je dodavši kako bi to realizirali i s Hreljom i bez njega.

Pa čemu onda suradnja s njim? Postoji li još nešto što je dogovorio s njime, pitali su novinari. Premijer je tada podsjetio kako je nakon parlamentarnih izbora lani u srpnju zvao sve zastupnike na razgovor u Banske dvore, ali se nisu odazvali i time pokazali da nisu politički odgovorni.

- Tomašević tada kao oporbeni zastupnik nije htio doći, a sada kad je gradonačelnik zove i dolazi na sastanak - rekao je.

Odbacio je navode koalicijskog partnera koji mu zadnje vrijeme zadaje glavobolju, Radimira Čačića, da je saborski zastupnik Hrelja žetončić HDZ-a.

- Sramotno je tako nazivati saborske zastupnike. Mandat zastupnika je neotuđiv i on može s njim raspolagati kako želi. Mi Hrelju poznamo dobro i jako dobro Hrvatsku stranku umirovljenika. Dogovorili smo model suradnje koja će biti dobra i za ona pitanja koja su i njemu i nama važna, a to je borba protiv siromaštva - poručio je naglasivši kako je svatko tko želi podržavati većinu i njegovu Vladu dobrodošao.

Ne vidi predomišljanje zastupnika usred mandata kao prevaru birača.

- Zašto bi bila prevara? Hrelja ima svoj mandat, izabran je u Sabor, ima svoju stranku, politiku i svoje prioritete. To nije specifična situacija Hrvatske, to se događa i u drugim zemljama - poručio je.

Na pitanje o odnosu s Čačićem i je li mu se svojim prijetnjama o napuštanju koalicije popeo preko glave, premijer je kazao da su se vidjeli prije dva tjedna te da nakon toga više nisu razgovarali.

- Tada sam podsjetio na okvir našeg političkog dogovora. Mi smo početkom srpnja prošle godine rekli da je nacionalna suradnja jedan nivo suradnje, ali s aspekta mene, lokalni izbori nemaju veze s tim. Ni dan danas ne vežem odluke koje će naše kolege u Varaždinu, Varaždinskoj županiji dogovarati, to je na njima. I tu očekujem reciprocitet - poručio je.

O Vrhovnom sudu

Iako je premijer nekoliko puta ranije naglasio da većina u Saboru neće podržati Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, predsjednik države Zoran Milanović, kao predlagatelj, svejedno je u Sabor uputio prijedlog u kojem nju predlaže kao predsjednicu.

- Ako se ne izabere novi predsjednik, ako kandidatkinja ne prođe, ići će se na novi javni poziv da se mogu javiti neki drugi kandidati. Neće doći do pravne krize - rekao je Plenković.

O povlačenju iz medija

Do nedavno je Plenković i nekoliko puta dnevno davao izjave, a onda odjednom nestao iz medijskog prostora. Tek kratku izjavu dao je jučer u Turskoj gdje je komentirao sastanak s turskim predsjednikom Erdoganom. Na pitanje zašto je promijenio taktiku, istaknuo je kako nije došlo do nikakve promjene.

- Rijetko je koji predsjednik Vlade ovoliko dostupan, ne moram biti svaki dan. Nije došlo do promjene medijske taktike, jednostavno smo uzeli pauzu od dnevnog istupanja u medijima. Ne zbog Milanovića. Može i netko drugi puniti programe. HDZ ima Vladu i stranku, netko govori non stop, nema teme o kojoj nismo govorili. Odlučili smo pustiti malo druge da nastupaju. To je jako dobro kada više ljudi nastupa - rekao je.

Upitan hoće li ovako nastaviti i dalje, poručio je da će vidjeti i procjenjivati kako mu je korisno.

O Milanoviću, pudlicama, lavovima...

Upitan za komentar na izjavu predsjednika Milanovića da na njega šalje lavove, a ne pudlice s protezama, premijer je istaknuo kako je upravo to ta situacija koja odvlači fokus s bitnih tema.

- Meni je kao predsjedniku Vlade jako bitno da smo sačuvali radna mjesta, da smo usvojili rebalans, da ćemo rješavati probleme u zdravstvu, da ćemo unaprjeđivati prava umirovljenika, da smo donijeli kao Vlada odluku o kupnji višenamjenskih aviona, da ulažemo ogromne napore da Hrvatska iduće godine uđe u schengenski prostor. Radimo ogromne političko-logističko-diplomatske napore da Hrvatska uđe u euro područje, da ove godine, nadam se, SAD ukine vize za naše sugrađane, da se tijekom kolovoza spoji cijeli Pelješki most. U načelu, ja sam, kao i cijela Vlada, odlučio raditi ono za što su nas građani i birali. Dakle, baviti se onime što je važno. Ove trivije, uvrede... Ionako građani vide tko je tko - poručio je.

O spajanju srpskih i hrvatskih škola u Vukovaru

Komentirao je i prijedlog vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave o spajanju djece srpske i hrvatske nacionalnosti u školama i vrtićima.

- Hrvatska ima nacionalne manjine i ona ih štiti, to su naši sugrađani, prijatelji, s nama su i bit će s nama. Jedna smo od rijetkih država u EU koja ima zastupljene manjine u nekom zastupničkom tijelu i tako će ostati. To nije samo moj stav, nego i najviših tijela u HDZ-u. Nećemo uzimati u obzir one koji žele promijeniti naš odnos prema nacionalnim manjinama. Imamo model A, B i C. Manjine mogu po važećim propisima obrazovati se na svom jeziku - istaknuo je.