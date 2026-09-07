VIDEO Plenković: 'Razumijemo veliki prosvjed zabrinutosti, voda je sigurna za piće...'

Na prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom, od premijera su zatražili hitnu sanaciju i političku odgovornost, te momentalnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku iz drugih zemalja.

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Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u ponedjeljak na subotnji prosvjed u Gospiću, na kojem su građani tražili hitno rješavanje problema ilegalno odloženog otpada i zaštitu okoliša.

- To je bio prosvjed zabrinutosti. Prosvjed razumijemo, to smo čuli, to tijela rade i nastoje osigurati. Prošlog tjedna u Gospiću donijeli smo plan, prekrivanje, odvoz otpada, procjenu analize odvoza otpada. Sve te aktivnosti će biti ubrzane. Idemo što prije za tim da se ukloni otpad iz Gospića - rekao je.

Plenković je istaknuo kako Vlada pozdravlja potpunu transparentnost te ponovno poručio da je voda sigurna za piće. Dodao je i da su danas objavljeni nalazi bili očekivani.

Najavio je i da će ministar Damir Habijan u četvrtak predstaviti izmjene Kaznenog zakona.

Premijer je komentirao i pitanje uvoza i izvoza otpada, naglasivši da Hrvatska više otpada izvozi nego što ga uvozi.

- Sagledat ćemo ovu inicijativu, Ministarstvo zaštite okoliša priprema izmjene zakona o gospodarenja otpada, napravit će se novi sustav - kazao je.

- Otpad će biti uklonjen, ugroze u smislu za piće i dalje nema. Politička poruka je jednako čvrsta i jasna - dodaje.

Plenković je otkrio i da je održan sastanak na kojem se razgovaralo o mogućnostima odvoza otpada iz Gospića.

- Danas smo održali sastanak gdje smo razgovarali o odvoženju otpada. U ovom trenutku nitko ne može ustvrditi koliko je tamo kakvog otpada, ali želimo rasteretiti Gospićane od toga. Odluke su donosile županijske vlasti - naglasio je premijer.

Govoreći o zahtjevu prosvjednika da se sanacija završi u roku od tri mjeseca, Plenković je rekao da je riječ o preambicioznom roku, ali da ga ne smatra nemogućim.

Na pitanje što konkretno podrazumijeva najavljeno ubrzavanje sanacije, premijer je rekao da se razmatra i mogućnost premještanja otpada s lokacije u Gospiću.

- U maksimalno brzom roku. Mislim da su danas održali jedan operativni sastanak gdje smo razmotrili različite opcije. To bi podrazumijevalo i odvoz otpada s lokacije u Gospiću, fizičkog i zakopanog otpada, na neku drugu lokaciju, državno zemljište, gdje bi se onda nastavila trijaža, jer u ovom trenutku nitko baš ništa s potpunom sigurnošću ne može tvrditi koliko je uistinu opasnog otpada, koliko je tu izmiješanog otpada, neopasnog... - rekao je.

Plenković: Stručna izvješća ne bi trebali tumačiti političari

Premijer se osvrnuo i na dosadašnja vještačenja te poručio da bi stručne nalaze trebali objašnjavati njihovi autori, a ne političari.

- Ja mislim da, ukoliko je interes javnosti da javnost vidi sva ta izvješća, a ja se s tim potpuno slažem, onda bi bilo dobro da se pronađe aranžman da oni koji su ih pisali to detaljno javnosti i objasne.

Trenutno imamo situaciju da vrlo stručna tehnička izvješća mahom tumače političari. Ja ne pretendiram za sebe da mogu sadržajno komentirati takva izvješća. Oni koji ih pišu bi to trebali komentirati. To bi bilo blagotvorno za potpuno informiranje hrvatske javnosti, bilo bi manje dezinformacija, možda malo manje straha i možda malo manje širenja panike - rekao je.

Plan sanacije bit će objavljen u idućih 20 dana

Govoreći o rokovima za sanaciju, Plenković je rekao da Ministarstvo zaštite okoliša već radi na detaljnom planu.

- Ministrica radi taj plan. Kao što znate, plan sanacije bio je dogovoren još krajem srpnja da bude gotov od 20. do 25. rujna. Znači, bit će objavljen u idućih 20 dana - rekao je.

Na pitanje hoće li se u međuvremenu pokušati pronaći izvođač koji bi mogao odmah početi s uklanjanjem zakopanog otpada, premijer je odgovorio:

"Sve se opcije sada uzimaju u obzir."

Plenković o reakcijama Zaprešićana: Imamo fenomen...

Premijer je govorio i o problemu pronalaska odgovarajuće lokacije za obradu otpada. Kao primjer je naveo reakcije stanovnika Zaprešića, gdje se razmatrala mogućnost privremenog prihvata otpada iz Gospića.

- Čim su ljudi u Zaprešiću čuli da bi mogao otpad, i to neopasni, u vrećama, doći jedno vrijeme u Zaprešić, već imamo zabrinutost Zaprešićana. Dakle, mi imamo jedan fenomen u kojem bismo svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada, ali ne bi baš nitko htio da je to blizu njega i u njegovom dvorištu - dodaje.

Otvorena mogućnost gradnje spalionice opasnog otpada

Plenković je tijekom razgovora otvorio i pitanje izgradnje spalionice opasnog otpada u Hrvatskoj.

- Hrvatska je, koliko sam ja uspio shvatiti, imala jednu spalionicu opasnog otpada koja je nestala u požaru, koja je bila u gradu Zagrebu, čini mi se 2002. godine, ako se ne varam, i neka druga se nije izgradila.

Da bi se zbrinuo opasni otpad, netko ga mora izvesti. Da bi ga negdje izveo, mora nekome za to platiti, pa je samim time i zbrinjavanje opasnog otpada dosta lukrativan posao, a pritom i košta.

Zatražili smo od Fonda i od Ministarstva da nam pripreme plan i da naprave svoju anketu o tome bi li se napravila i spalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći tko bi je prihvatio blizu - rekao je.

Govoreći o mogućnosti privremenog skladištenja otpada koji bi bio izvađen iz Gospića, Plenković je rekao:

- To se razmatra. Tu smo dali zadatke nadležnim ministrima koji se bave državnom imovinom da nam daju prijedloge rješenja - dodaje.

Što ako odabrana tvrtka odustane?

Premijer je komentirao i status tvrtke koja je odabrana za posao zbrinjavanja otpada. Konačna odluka, kaže, bit će poznata nakon razgovora s predstavnicima tvrtke.

- Plan je bio da najprije krenu s oporabom i tretiranjem tog otpada u Zaprešiću. Ako u Zaprešiću ljudi to ne žele, pokušat ćemo se dogovoriti da se ta trijaža i priprema obavlja u Gospiću.

Trebamo vidjeti, nakon što predstavnici Fonda obave razgovor s tom tvrtkom, jesu li oni i dalje tu za taj posao. Ako nisu, onda će to netko drugi - rekao je.

Plenković odbacio tvrdnje da je prosvjed bio politička poruka Vladi

Premijer Andrej Plenković odbacio je ocjene da su deseci tisuća građana koji su se u subotu okupili na Trgu bana Jelačića prosvjedom poslali političku poruku njegovoj Vladi. Istaknuo je kako prosvjed vidi prvenstveno kao izraz zabrinutosti zbog situacije s otpadom.

- Ne bih rekao. Ovo je samo jedna od tema kojom se Vlada bavi, nije jedina. Ova tema je osjetljiva. Dogodila se ovako kako se dogodila, izgledno je da ćemo imati kaznenih djela, ali ako realno sagledamo stvar, nadležna tijela hrvatske države, kad su shvatila da se tamo zbiva nešto što nije zakonito, reagirala su, nisu spavala. Nije spavala ni policija, nije spavao ni USKOK, nije spavao ni DORH, nije spavao ni Inspektorat, svi su oni reagirali na tu temu - rekao je.

Osvrnuo se pritom i na odgovornost županijskih vlasti, podsjetivši da HDZ u vrijeme izdavanja spornih dozvola nije bio na vlasti u županiji.

- Čak u tom trenutku nije bio na vlasti HDZ. Župan Petry je već rekao da je čovjek koji je davao dozvole dao otkaz. To može da se zaboravi, ali to se dogodilo. Vlada je preuzela nešto što se dogodilo na županijskoj razini s ciljem pronalaženja rješenja. Dio aktera na političkoj sceni želi to iskoristiti, naravno, za svoj politički dobitak i napadanje Vlade - tvrdi.

O ulozi glavnog državnog inspektora

Upitan o mogućoj ulozi glavnog državnog inspektora u cijelom slučaju, Plenković je poručio da treba pričekati rezultate kaznenog postupka.

- To ćemo vidjeti što će pokazati kazneni postupak - rekao je.

Na dodatno pitanje o tome da je riječ o dužnosniku kojeg je imenovala njegova Vlada, odgovorio je: "Ja ne znam da je to tako. Ovo što vi govorite, je li to dokazano u sudskom postupku? Ja nisam shvatio da je on jedan od optuženih u ovom slučaju."

Zašto je Plenković na dan prosvjeda otišao u Italiju?

Premijer je odbacio i kritike zbog odlaska u Italiju na političku konferenciju upravo na dan velikog prosvjeda u Zagrebu.

- Ne, nisam, zato što smo mi planirali ići na ovu konferenciju u Italiju 2025. godine. To je jedan veliki politički događaj na koji su oni htjeli da ja dođem kao glavni govornik, a mi smo to planirali davno. Bio ja tamo ili bio u Zagrebu, svejedno. To može biti samo netko kome je jako drago da se može iživljavati u komentarima na Facebooku, ali to nije nešto na što mi nismo navikli - govori.

O padu rejtinga HDZ-a: "Dugo nije bilo ovakvog pumpanja teme"

Plenković se osvrnuo i na najnovije rezultate anketa prema kojima je HDZ zabilježio najniži rejting u posljednje dvije godine. Pad je povezao s velikom medijskom pažnjom koju je posljednjih dana dobio slučaj otpada.

- Pa gledajte, mi smo tu 10 godina. To što smo sad pali, što je logično nakon ovakve, možemo reći, medijske trešnje ove teme, očekivano je s obzirom na to koliko je, da govorim hrvatskim jezikom, pumpanja bilo. Dugo nije bilo pumpanja jedne ovakve teme. Možda je Agrokor bio jedini sličan ovome. Sve smo mi to navikli, bilo je takvih situacija i prije. Mi imamo svoja postignuća, imamo svoje rezultate, imamo svoje zadaće. Radit ćemo vrlo jasnu distinkciju između legitimnih zabrinutosti, strahova i očekivanja građana da se to riješi i, jednako tako, politikantskog pristupa suparničkih političkih stranaka - rekao je.

Na pitanje je li nakon velikog prosvjeda promijenio komunikaciju jer je procijenio da je slučaj politički naštetio Vladi, Plenković je to odbacio.

- Ma ne. Ja se nalazim u situaciji već jako dugo da se, što god kažem, nastoji izokrenuti od određenih medija. Onda ljudi komentiraju izokrenutu tezu umjesto da komentiraju ono što sam ja rekao. Ja sam i usred ljeta napravio jasnu političku distinkciju između legitimnih zabrinutosti građana i jednog, pod navodnicima, stara hrvatska riječ u takozvanim beogradskim protestima, 'pumpanja', koje su radili akteri koji od toga žele imati političku korist za sebe i štetu za nas. Ja iza svega toga stojim, tu nema nikakve dileme - govori.

"Gospić će biti čist što je prije moguće"

Na pitanje kada očekuje da će Gospić biti očišćen od ilegalno odloženog otpada, premijer je poručio: "Bit će što je prije moguće. Gospićanima je poruka prvo da smo mi bili u Gospiću u srijedu, brojni ljudi koje smo zvali na sastanak su se odazvali, jedini koji se nisu odazvali bila je ova inicijativa. Mi smo im tamo došli, kao što uvijek dolazimo, s rješenjima i prijedlozima rješenja, s poštovanjem prema Gospiću i Ličko-senjskoj županiji."

Podsjetio je i na ranije sastanke s lokalnim dužnosnicima, na kojima se, kako tvrdi, problem otpada nije spominjao.

"Zadnji put smo bili tamo prije par mjeseci, u dosta širokom sastavu, razgovarali s istim krugom, županom, četiri gradonačelnika, osam načelnika, o nizu tema. Ali baš nitko na sastanku, gdje su legitimno izloženi i zastupnici građana, to su oni koji dobiju povjerenje na izborima, nije spomenuo otpad. Dosta zanimljivo."

O pogrebu Ratka Mladića: "Pokušaj da bude, a ne bude..."

Plenković je komentirao i pogreb Ratka Mladića u Srbiji te reakciju Europske komisije, čija je glasnogovornica kazala da nije riječ o pogrebu uz državne počasti.

- Ono što se dogodilo danas bio je jedan pokušaj službene vlasti da tamo ne bude formalno, mislim na predsjednika, premijera i predsjednicu Skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik je bio tamo, bio je gradonačelnik Banje Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, taj jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan zašto je - rekao je.

Reakciju Europske komisije ocijenio je nedostatnom te pozvao na reakciju na višoj razini.

- Reakcija samo na razini glasnogovornika je jako loša. Mislim da bi ovdje trebalo reagirati na višoj razini, da trebaju reagirati i Ursula von der Leyen, Marta Kos i Kaja Kallas. Marta Kos je reagirala tako što nije tamo išla u predviđeni posjet, ali ovo je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći - poručio je.

O Vučićevu SNS-u i EPP-u

Na pitanje kako komentira činjenicu da su HDZ i Srpska napredna stranka povezani kroz Europsku pučku stranku, Plenković je rekao da članstvo u istoj političkoj obitelji ne znači slaganje oko svih pitanja.

- To ne znači ništa. To što smo u istoj političkoj obitelji ne znači da se u svemu slažemo, pogotovo oko toga kakav je naš stav o osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici i zapovjedniku JNA u vrijeme velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku. To je čovjek koji je zapovijedao JNA kada se dogodio masakr u Škabrnji, na isti dan kada se dogodio i Vukovar, 18. studenoga. Mi za to nemamo sluha, niti malo - kazao je.

Dodao je da je o istoj temi govorio i tijekom konferencije u Italiji.

- Što se tiče naših pozicija, tu smo vrlo čisti - rekao je.

Hrvatska će pitanje Dodika "dignuti na svim razinama"

Na pitanje hoće li Hrvatska tražiti sankcije protiv Milorada Dodika, Plenković nije izravno najavio takav zahtjev, ali je rekao da će Hrvatska temu otvoriti na međunarodnoj razini.

- Što se tiče Milorada Dodika, ja sam to već odgovorio nekoliko puta. Nažalost, mi smo primijetili da je, otkad je odstupio sa svojih dužnosti, prihvaćeniji u međunarodnoj zajednici nego što je bio. Ono što se danas dogodilo svakako je jedan novi trenutak i ministar vanjskih poslova i kolege koji se bave vanjskim poslovima ovu će temu dignuti na svim razinama, pogotovo s obzirom na posljedice ovakvog odavanja počasti čovjeku kojeg se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pamti i doživljava na najgori mogući način - govori.

Novi glavni državni inspektor možda već ovaj tjedan

Na kraju je Plenković najavio mogućnost da Vlada novog glavnog državnog inspektora imenuje već tijekom ovog tjedna.

- Moglo bi čak u ovom tjednu - kazao je.

Potvrdio je da Vlada već ima kandidata s kojim su obavljeni razgovori. Na pitanje dolazi li kandidat iz samog Državnog inspektorata i je li član HDZ-a, premijer nije želio otkriti detalje.

- Budite dobri pa pričekajte još malo - zaključuje.