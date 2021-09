Nakon što je HRT prenio Božinovićev intervju u kojem su naveli kako je ministar najavio mogućnost uvođenja obaveznog cijepljenja za pojedine segmente društva. Premijer Andrej Plenković je potom demantirao informaciju koju je objavio HRT, a prenijela većina medija, da je ministar Božinović rekao kako je moguće da će uvesti obavezno cijepljenje

- Preneseno je kao da je najavio obvezno cijepljenje, to nije istina. Ide se za tim da djelatnici zdravstva i socijale s obzirom na procijepljenost, koja je dobra, budu cijepljeni, ne da je obvezno. Razgovaramo o trećoj dozi. Razgovaramo i o cijepljenju djece, onima sa slabim imunitetom - objasnio je Plenković.

HRT je taj intervju maknuo i ispričao se zbog pogrešne interpretacije.

- Ne možemo obvezno cijepljenje uvesti ni za koga, cijelo vrijeme govorimo da vjerujemo u mudrost građana - ne postoji osoba koja ne zna da je preminulo više od 8000 osoba u Hrvatskoj, da su mnogi ostali bez posla, da je preminulo četiri milijuna ljudi u svijetu, te da držimo najnižu kamatu ikada i da smo nadomak EU zone - istaknuo je.

- To nije točno. Pitalo ga se za COVID potvrde, preneseno je kao obvezno cijepljenje, izbrišite te naslove tko god ih ima na portalima. On tvrdi da to nije istina - kazao je Plenković i dodao kako se obveza cijepljenja ne može uvesti.

- Mi prisiliti nekoga da se cijepi - ne možemo, ali istodobno život mora funkcionirati - dodao je Plenković.

- Ne planiramo raditi ni veliko postrožavanje mjera. Kad smo nabavili tolike količine cjepiva da se baš svatko može cijepiti, kao i svi strani državljani koji se zateknu u Hrvatskoj, mi smo, kao Vlada, ispunili svoj zadatak. Svaki građanin koji se želi zaštititi - to može - rekao je Plenković.