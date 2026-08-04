Plenković: Do kraja mandata prosječna plaća 1600 eura, a u listopadu odluka o minimalcu

Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak da će do kraja mandata 2028. godine prosječna plaća u Hrvatskoj iznositi 1600 eura te najavio da će Vlada odluku o novoj minimalnoj plaći donijeti u listopadu.

''Naša je ambicija da projsečna plaća bude 1600 eura na kraju trećeg mandata. Mi smo već sada preko 1550 eura, idemo prema tom cilju i on će bit ostvaren bez dileme, što znači da racionalno planiramo'', kazao je Plenković u izjavi novinarima u Bolu na otoku Braču, nakon svečane sjednice Općinskog vijeća povodom Dana općine.

Vlada će u listopadu održati konzultacije s poslodavcima i sindikatima, najavio je premijer, nakon čega će donijeti odluku o visini minimalne plaće koja trenutačno iznosi 1050 eura bruto.

''Uvijek smo nastojali podići minimalnu plaću, više nego sve vlade prije nas, a, s druge strane, vodili računa da to bude održivo za poslodavce u onim sektorima gdje, nažalost, ima ljudi koji rade za minimalnu plaću'', naglasio je.

U zadnjih je deset godina, ističe predsjednik Vlade, minimalna plaća rasla za 134 posto, prosječna i medijalna plaća za više od 100 posto.

''Spremni smo donijeti i kompenzacijske mjere, gdje država svojim transferima financira povećanje minimalne plaće za period od nekoliko mjeseci i na taj se način nađe dovoljno vremena da svi oni na koje se to odnosi budu u stanju financirati ta povećanja plaća'', rekao je.

Premijer je izrazio zadovoljstvo rezultatima turističke sezone, dodavši da je hrvatski turizam zadržao konkurentnost. ''Prvih sedam mjeseci smo u plusu, sezona je bolja nego prošlogodišnja, što se vidi iz fiskalizacije, iz prometa'', kazao je.