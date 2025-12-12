Plenković dosad nije kritizirao klečavce. Ali zato sada kritizira potpisnike peticije protiv njih

Andrej Plenković nikada nije komentirao klečavce po hrvatskim trgovima. Ali zato je sada komentirao peticiju za njihovo micanje s trgova.

"Hrvatski narod devedesetih godina odlučio je živjeti u slobodi i demokraciji, pa bi bilo dobro da svi na političkom spektru malo prakticiraju slobodu i toleriraju druge", odgovorio je na novinarsko pitanje tijekom posjeta Parizu. "To je moja poruka svima, protivim se zabranama".

Plenković je, dakle, za slobodu i toleranciju.

Ali nikada ne osuđuje one koji žele ograničiti tuđu slobodu i demonstriraju netoleranciju, kao što to čine klečavci. Osuđuje samo one - i to 70 tisuća njih - koji žele ograničiti tu notornu slobodu netolerancije.

Uvjetna demokracija

Demokraciju na koju se poziva kad treba zaštiti prava klečavaca u njihovoj agresiji prema ženama, Plenković je ipak ograničio u nekim prethodnim slučajevima.

Primjerice, nakon ljetošnjeg napada zabranitelja na festival u Benkovcu, formalno se pozvao na slobodu umjetničkog izražavanja, ali i naglasio važnost "poštivanja Domovinskog rata i branitelja koji su najviše učinili za hrvatsku slobodu". Jer, jedan branitelj mu je "napisao pismo".

I kod prosvjeda crnokošuljaša i huligana pred Srpskim kulturnim centrom u Zagrebu, kao i povodom pritiska da se zabrani izložba "Srpkinja" u Vukovaru, Plenković je naglasio da "ne dovodi u pitanje pravo srpske manjine na kulturne aktivnosti", ALI smatra da su pojedine teme, poput one o Dejanu Medakoviću, politički neprimjerene u ovom razdoblju".

"Čuo sam se s Miloradom Pupovcem", kazao je Plenković prije mjesec dana. "Odgodili su izložbu kako bi se smirile tenzije".

Smirite tenzije

Zanimljivo, Plenković ovom prilikom ne poručuje klečavcima da prestanu sa svojim mizoginim manifestacijama na trgovima "kako bi se smirile tenzije". Niti smatra da su "pojedine teme", poput onih o ograničavanju sloboda ženama i maltretiranje žena pomoću pasivno-agresivnog klerikalnog prosvjeda, "politički neprimjerene u ovom razdoblju".

Plenković se protivi zabranama, ali često ima razumijevanja za zabranitelje. Međutim, ne i za 70 tisuća potpisnika peticije protiv klečavaca.

Njima, prije nego klečavcima, dijeli lekcije o slobodi, toleranciji i demokraciji, otkrivajući kako mu je par desetaka "muževnih ženomrzaca" važnije od sedamdeset tisuća hrvatskih građana.

Pristrani pomiritelj

Plenković nastupa kao veliki pomiritelj koji izjednačava dvije strane u sukobu, ali samo onda kad ne optužuje žrtvu da je provocirala napadača ili kad zaštitnike Ustava, antifašizma i ljudskih prava optužuje da unose podjele u hrvatsko društvo.

A ne oni koji napadaju Ustav i krše zakone.

Pune tri godine Plenković nije koristio svoju poziciju da, u najmanju ruku, pozove klečavce na toleranciju prema ženama i apelira na njih da odustanu od ovakvih mizoginih manifestacija na hrvatskim trgovima, ali je zato pozvao građane, pa tako i žene koje se nalaze na udaru klečavaca, da toleriraju one koji im oduzimaju slobodu.

Problem su Srbi koji provociraju Hrvate, problem su umjetnici koji provociraju branitelje, problem su antifašistički prosvjednici koji provociraju fašističke napadače, ali nisu problem klečavci koji provociraju hrvatske građane i naročito žene.

Plenković se opet želi svidjeti onima koji su ga vrlo nedavno prezirali. I opet se nalazi na krivoj strani argumentacije, ali i demokracije.