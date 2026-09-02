FOTO UPS! Plenković, šef Fonda i ministrica kad su skužili da će otpad sanirati sporna firma...

Premijer Andrej Plenković posjetio je Gospić u kojem se dogodio ekocid. Održao je sastanak s predstavnicima lokalne zajednice, nadležnih institucija i građanskih inicijativa, nakon čega je održao konferenciju za medije koju smo popratili uživo.

Za vrijeme trajanja sjednice stigla je vijest kako je za prekrivanje opasnog zakopanog otpada u Gospiću Fond za zaštitu okoliša izabrao hrvatsku podružnicu slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. Ta je tvrtka ilegalno zakopala komunalni otpad nakon čega su ga morali su iskopati i sanirati.

Posebno je bilo zanimljivo vidjeti izraze lica ministrice Vučković i čelnika Fonda za zaštitu okoliša Luke Balena kada su 24sata postavljali pitanja o problemima s izabranom tvrtkom.

Foto: N1/Screenshot

- Ovo je postupak javne nabave koji ide po Zakonu i što provjerava stručno Povjerenstvo. Neovisno Povjerenstvo provjerava sve detalje, traže se izjave o nekažnjavanju. Sve je provedeno po Zakonu - odgovorio je Balen na pitanje može li garantirati da će tvrtka pravedno i pošteno sve sanirati.

Foto: N1/Screenshot

Dodao je da, ako se posao dogovori s tvrtkom, ta tvrtka mora dati svoje garancije i jamstva te da će se pratiti izvođenje sanacije u rokovima koje je dala. “Ponavljam, po Zakonu, provjere Povjerenstva, kada se ugovori posao postoje jamstva, patrole i nadzori i ako se ne radi u rokovima promptno će se postupiti”, rekao je.