STRATEŠKA SURADNJA

Plenković i saveznici poručili: SAD ostaje ključni partner EU-a

Piše HINA,
Foto: X/VladaRH

Na samitu Inicijativa triju mora u Dubrovniku čelnici Poljske i Slovačke te Andrej Plenković naglasili su važnost jačanja transatlantskih odnosa

Sjedinjene Države ostaju najvažniji strateški partner Europe, naglasili su u utorak premijer Andrej Plenković i predsjednici Poljske i Slovačke na samitu Inicijative triju mora.  Plenković, Karol Nawrocki i Peter Pellegrini održali su konferenciju za medije na kraju prvog dana samita Inicijative triju mora (3SI) u Dubrovniku koji se nastavlja u srijedu poslovnim forumom. Poljska i Hrvatska suosnivačice su tog formata, a Slovačka njime predsjeda iduće godine.  Nawrocki, konzervativni političar koji je predsjednik postao prošle godine pa mu je skup u Dubrovniku prvi put da predstavlja svoju zemlju na samitu Tri mora, u više je navrata tijekom skupa spominjao odnos Europe i SAD-a. Varšava se smatra jednim od najbliskijih saveznika Washingtona na Starom kontinentu. 

Inicijativa triju mora je „pokretački mehanizam za transatlantsku suradnju”, rekao je poljski predsjednik na konferenciji za medije uz hrvatskog premijera i slovačkog kolegu. 

Poljsku, pozvanu na samit G20 koji će se ove godine održati u Miamiju, prozvao je glasnogovornikom Triju mora na tom skupu.

Samu pozivnicu nazvao je „priznanjem za cijelu regiju” i za članice Inicijative koja bi, da je država, bila sedmo najveće gospodarstvo na svijetu. 

Novi impuls za Hrvatsku

Plenković je rekao da su „određene turbulencije” koje postoje u javnoj komunikaciji između SAD-a i Europe „prolaznog karaktera” i izrazio uvjerenost da će obje strane Atlantika „poduzeti napore” da partnerstvo bude snažno. 

Hrvatski premijer slaže se da Europa mora jačati stratešku autonomiju, no naglasio je da je ključno zadržati partnerske odnosa sa SAD-om. 

Privrženost SAD-a srednjoj Europi pokazuje i velika američka delegacija koja je stigla u Dubrovnik – treća po veličini nakon hrvatske i poljske. 

Ondje je stigao i američki ministar energetike Chris Wright, a Hrvatska i SAD su potpisali niz sporazuma za koje je član Trumpove vlade kazao da „vrijede milijarde”. 

Između ostalog riječ je o sporazumu o Južnoj plinskoj interkonekciji te o izgradnji podatkovnog centra u Topuskom. 

Plenković je rekao da su te investicije „novi impuls za Hrvatsku i BiH”, dodajući da je i ranije bilo američkih investicija, no da „dosad nismo svjedočili ovako ambicioznim projektima”. 

Najtrajnija savezništva

Nawrocki je na konferenciji komentirao tekst poljskog premijera i svog političkog suparnika Donalda Tuska koji je u Financial Timesu propitkivao odanost Washingtona Europi. 

Poljski je predsjednik rekao da „ne razumije taj narativ” i da mu je cilj „očito uzdrmati poljsko-američke odnose” koje je opisao kao „gotovo simbiotske prirode”. 

Slovački predsjednik također je odbacio tvrdnje da SAD nije lojalan Europi, dodajući da je „logično” da će Washington, ako ulaže na kontinent, mariti i za njegovu obranu. 

To neće činiti samo kao partner u NATO-u, nego i kao država koja ulaže u zaštitu svojih interesa, rekao je Pellegrini.

Njegova tvrdnja na tragu je riječi ministra Wrighta koji je dan ranije naglasio da energetska partnerstva stvaraju „najtrajnija savezništva”.

