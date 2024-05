Plenković: 'Imamo najbolju listu za EU parlament, idemo po još jednu pobjedu naše stranke'

Predsjednik HDZ-a i Vlade te nositelj HDZ-ove liste za EU izbore Andrej Plenković sastao se u ponedjeljak s glavnim tajnikom EPP-a Thanasisom Bakolasom, a potom na skupu mladima predstavio kandidate za Europski parlament poručivši da su upravo oni najbolji te da će HDZ pobijediti.

"Lista broj pet je lista najboljih kandidatkinja i kandidata na izborima za EU parlament. Mi smo danas jedna od onih stranaka u obitelji EPP-a koja je među rijetkima koji su uspjeli tri puta za redom obnoviti povjerenje svog naroda kako bi upravljala Vladom i zemljom. Među najsnažnijim smo političkim strankama u odnosu na naše sestrinske stranke diljem Europe ", rekao je Plenković nakon sastanka s glavnim tajnikom Europske pučke stranke (EPP) koji je došao HDZ-u dati podršku uoči europskih izbora.

Hrvatska, dodao je, upućuje u Europski parlament samo 12 zastupnika, stoga tih 12, naglasio je, "moraju biti najbolji među nama".

"Naši zastupnici pridonijeli su ostvarenju strateških ciljeva, a postignuća Hrvatske neusporediva su s bilo čim na europskom planu, osim možda sa samim donošenjem odluka o članstvu, a i te pregovore je završila vlada HDZ-a", rekao je i podsjetio na sva postignuća proteklih osam godina, od ulaska u Schengen, europodručje, izgradnje Pelješkog mosta i ulaganja u ostale infrastrukturne projekte do osiguranja 25 milijardi eura iz EU za obnovu, zdravstvo, školstvo...

"To su enormna sredstva kojima mi narodu i gospodarstvu omogućujemo lovljenje koraka s prosječnom razvijenosti zemalja koje su ušle prije nas. Dostigli smo Mađarsku koja je u EU devet godina više od nas", rekao je.

Plenković je naglasio kako je cilj idućih četiri-pet godina da Hrvatska dođe na razinu 80-82 posto prosječne razvijenosti EU, čime će "jenjati, komparativne analize kažu, poriv naših sugrađana da odu u neku drugu državu članicu".

"Na nama je da stisnemo taj gas i što prije to postignemo. Pozivam sve da izađu na izbore, da ponovno ostvarimo uvjerljivu pobjedu i pošaljemo što više zastupnika koji će tamo zastupati interese Hrvatske, provoditi politiku HDZ-a i zajedničku politiku EPP-a u Klubu koji će doprinosom i drugih kolega biti ponovno najveći i najutjecajniji u EU parlamentu", poručio je.

Glavni tajnik EPP-a: Hrvatska je postigla veliki napredak u tako kratkom vremenu

Glavni tajnik EPP-a Thanasis Bakolas kazao je kako je danas došao ovamo izraziti zahvalnost HDZ-u što su učinili za političku obitelj kojoj pripadaju.

"Danas je Hrvatska jedna od najvažnijih, najsnažnijih i najkonstruktivnijih glasova u Europi zahvaljujući Andreju Plenkoviću. Hrvatska je postigla veliki napredak u tako kratkom vremenu. Naša se politička obitelj natječe na ovim izborima predvođena liderima koji su pokazali izniman karakter i poštovanje prema procesima i demokraciji, koji su rekli 'ne' populizmu, a 'da' konstruktivnoj politici", rekao je.

Odgovarajući na pitanja prisutnih mladih, kandidatkinja na listi, a ujedno i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica naglasila je kako su Plenković i čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen 2019. godine imali viziju i prvi put u povijesti odlučili osnovati resor demografije i demokracije na čijem je čelu upravo ona.

"Prije smo govorili o slobodi kretanja, danas zagovaramo slobodu ostanka, radimo na uvjetima da bi svi slojevi stanovništva mogli bolje živjeti", rekla je te zahvalila premijeru Plenkoviću što je "mudro osnovao Ministarstvo demografije" na zahtjev EU prema svim državama članicama. A konačni cilj bi bio osnovati agenciju na EU razini koja bi se bavila demografijom, dodala je Šuica.

Sunčana Glavak, aktualna europarlamentarka, pozvala je mlade da se bave poljoprivredom. Naglasila je kako je pitanje proizvodnje hrane prvorazredno sigurnosno pitanje. "Baviti se poljoprivredom je 'sexy', to je nešto novo, to su nove tehnologije, visokoobrazovani ljudi, to je naša budućnost. Oni su naša šansa za generacijsku obnovu", ustvrdila je.

Tomislav Sokol, također aktualni zastupnik HDZ-a u EU parlamentu koji se natječe za još jedan mandat, obrušio se na ljevicu i njihove zastupnike naglasivši kako "sramotno manipuliranju i preuzimaju tuđe zasluge" kad je riječ o aktivnostima koja se tiču zaštite potrošača.