Plenković: JANAF može pokriti potrebe Mađarske i Slovačke

JANAF može u potpunosti zadovoljiti energetske potrebe Slovačke i Mađarske, stoga nema potrebe za njihovim izuzećem iz europskih i američkih sankcija Rusiji, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković.

Hrvatski premijer u srijedu je na forumu Grand Continent u Dolini Aoste govorio o izazovima koji stoje pred Europom, a jedna od tema bila je energetika. Europa danas uvozi 95 posto nafte, 90 posto plina i dvije trećine ugljena iz trećih država, rekao je premijer, pa naglasio da takva ovisnost o drugim zemljama utječe na europski suverenitet i otpornost.

Europske institucije u srijedu su dogovorile uredbu koja uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza ruskog plina koja će u potpunosti zaustaviti uvoz tog energenta do kraja 2027. godine. EU ostaje predan i cilju da se do kraja 2027. zaustavi i sav uvoz nafte iz Rusije, a pravna odluka o tome bit će predstavljena početkom iduće godine, stoji na stranicama Europske komisije.

Plenković je na marginama skupa u Alpama rekao da vjeruje da je ta odluka „dobra za sve”. Mađarska i Slovačka, države izuzete iz dosadašnjih europskih sankcija nad Rusijom, najavile su da će pokušati pravno osporiti novu odluku EU-a, tvrdeći da ne mogu zadovoljiti svoje potrebe bez Rusije.

Plenković je u svom govoru naglasio da Janaf može zadovoljiti sve potrebe za te dvije europske zemlje te da stoga „nema potrebe za izuzećem” od europskih i američkih sankcija.

Mađarski politički vrh proteklih je mjeseci kritizirao Hrvatsku za "ratno profiterstvo" zbog navodno nepravednog povisivanja cijena tranzita hrvatskim naftovodom, tvrdeći i da on zbog tehničkih ograničenja ne može zadovoljiti mađarske potrebe za tim energentom. Kritikama se pridružila i Slovačka.

Plenković je u srijedu to ponovno opovrgnuo, kazavši da JANAF prema dvjema državama može transportirati više od 15 milijuna tona nafte, što je dovoljno da njihove rafinerije rade „maksimalnim kapacitetom”.

Govoreći o Naftnoj industriji Srbije (NIS), kompaniji pod američkim sankcijama zbog većinski ruskog vlasništva, premijer je naglasio da bi Srbija „bila najsretnija da nema takvu vlasničku strukturu”.

Prekid transporta neruske nafte do Pančeva JANAF-om predstavlja i problem za tu hrvatsku tvrtku koja je „sada u nezavidnom položaju”, rekao je Plenković.