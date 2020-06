'Plenković je bio samo 3 minute s Đokovićem! Imali smo odličnu situaciju, morali smo popuštati'

Kada govori o odličnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj glavni epidemiolog nacionalnog Stožera Krunoslav Capak koristi prošlo svršeno vrijeme. I kaže: Karantenizacija je neodrživa, morali smo popuštati...

<p><strong>Krunoslav Capak</strong>, glavni epidemiolog nacionalnog Stožera, jako je brzo prešao put od 'neće biti dobro ako je Novak Đoković pozitivan' do 'Plenković je sa Đokovićem u zatvorenoj prostoriji bio manje od tri minute'.</p><p><strong>VIDEO: PREMIJER PLENKOVIĆ IZBJEGAVA SAMOIZOLACIJU</strong></p><p>Ravnatelj HZJZ-a Capak deveti je dan u samoizolaciji iz koje je zadarski korona-party i đakovački slučaj sa deset zaraženih časnih sestara komentirao za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3838828/capak-plenkovic-je-bio-manje-od-tri-minute-s-djokovicem-osjecam-li-se-odgovornim-morali-smo-popustati/">RTL</a>.</p><p>Najbolji svjetski tenisač, Srbin <strong>Novak Đoković</strong>, je zaražen. Hrvatski premijer <strong>Andrej Plenković</strong> sa Đokovićem je bio u bliskom kontaktu u zatvorenoj prostoriji, ali za razliku od drugih koji su bili u istoj situaciji: premijeru epidemiolozi nisu naložili samoizolaciju.</p><p>- Epidemiolozi su liječnici koji kroz edukaciju stječu znanja i vještine. U slučaju Andreja Plenkovića, bio je manje od tri minute u zatvorenoj prostoriji s Đokovićem - priča Capak.</p><p>- Neki moraju u samoizolaciju, neki ne? Kada se radi o epidemiološkoj službi, tu se radi o još nekom elementu. Sigurno postoji još neki dodatni element. Epidemiolozi procjenjuje ne samo kriterij, nego upotrebljavaju svoje znanje'.</p><p>Objašnjenje kako se uopće mogao dogoditi takav žestoki propust, da Hrvatska na početku ionako krnje sezone širom prigrli korona virus na svojoj obali?</p><p>- S obzirom da smo imali odličnu epidemiološku situaciju, morali smo početi popuštati život jer je karantenizacija neodrživa - kaže Capak.</p><p>- Nisam u kontaktu s Đokovićem, a večeras ću ja doznati sve detalje oko toga. Mi smo postupno krenuli. Kao što znate, natjecanja na otvorenom uz gledateljstvo je zadnje što smo dozvolili. Ako uvedemo obvezu testiranja svih koji dolaze koji dolaze na turnire to opet ne donosi 100 postotnu sigurnost - rekao je ravnatelj HZJZ-a.</p><p>Capak je komentirao i situaciju u Đakovu. </p><p>- Ovo je ozbiljna situacija. Došlo je do mnogih kontakata nakon povratka dvije časne sestre iz inozemstva. Intenzivno se snima situacija. Uzeto je 200 briseva. Stvaraju se uvjeti na samom mjestu za samoizolaciju i izolaciju.</p><p>Povećanje broja zaraženih u kombinaciji s izborima?</p><p>- Ja ne bi sada komunicirao kakav će biti sadržaj epidemiološkog okvira za izborni dan. To je još uvijek tema razgovora. Mi ćemo na vrijeme objaviti te preporuke. Izborni proces nije ugrožen. Mi imamo manje od 100 aktivno bolesnih, nekoliko stotina ljudi koji su u samoizolaciji. Mi smo u puno povoljnijoj situaciji od Francuske, a oni ne razmišljaju o odgodi izbora. Ja ću samoizolaciju odraditi do zadnjeg dana i u ponedjeljak se vraćam na posao. I nadam se da ću zdrav otići na izbore - rekao je Krunoslav Capak za RTL.</p>