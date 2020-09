Plenković je u Mostaru poručio: Hrvatska će nastaviti biti 'odvjetnik BiH i prava Hrvata'

Premijer izjavio je da će Hrvatska nastaviti biti 'odvjetnik BiH i prava Hrvata' te je da očekuje da će se poštovati Daytonski sporazum i prestati s praksom preglasavanja Hrvata i nametanja političkih predstavnika

<p>"Mi ćemo nastaviti biti odvjetnici BiH, naročito prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kao i do sada snažno ćemo podupirati BiH, razvijati suradnju sa sva tri konstitutivna naroda, sa svim građanima BiH, biti ona država koja će podupirati BiH na putu prema EU i prema Sjevernoatlantskome savezu", rekao je<strong> Andrej Plenković </strong>na konferenciji za novinare nakon susreta sa zamjenikom predsjedatelja Doma naroda Parlamenta BiH i čelnika HDZ-a BiH <strong>Draganom Čovićem.</strong></p><p>Hrvatski premijer boravi u ponedjeljak u Mostaru gdje sudjeluje u ustoličenju novog mostarsko-duvanjskog biskupa Petra Palića, koji će na tom mjestu naslijediti <strong>mon. Ratka Perića.</strong><br/> Na upit o najavama vodećih bošnjačkih dužnosnika kako će na izborima 2022. preglasati Hrvate u BiH i nametnuti dužnosnike na nižim razinama, a ne samo člana BiH Predsjedništva Željka Komšića, Plenković je rekao kako je važno da se poštuje slovo i duh Daytonsko-pariškog mirovnog sporazuma.</p><p><br/> "Ukoliko se poštuje načelo legitimnosti političkog predstavljanja konstitutivnih naroda, takvih pitanja niti nema. Mi smatramo da je to temelj bez kojega je teško imati pravično i učinkovito funkcioniranje institucija, osobito predstavničkih tijela", rekao je Plenković.<br/> Izrazio je očekivanje kako će vodeća hrvatska i bošnjačka stranka HDZ BiH i SDA postići dogovor o izmjenama Izbornoga zakona kako bi se prestalo s praksom preglasavanja Hrvata.</p><p>"Ja vjerujem da taj dijalog treba dovesti do određenih pomaka koji će u biti svojim sadržajem izbjegavati situaciju u kojoj se jedan narod, u ovome konkretnom slučaju hrvatski narod, osjeća zakinut", dodao je hrvatski premijer.</p><p>Čelnik HDZ-a BiH Čović rekao je kako je ranije Izetbegovića upozoravao da je nametanje političkih predstavnika u prošlosti rezultiralo problemima, navodeći slučaj kosovskog političara Sejdu Bajramovića, kojega je srbijanski vrh sa Slobodanom Miloševićem nametnuo kosovskim Albancima. Dodao je kako je posljednja Izetbegovićeva poruka povezana s pokušajem odvlačenja pozornosti s problema u stranci i raskolima.</p><p>Komentirajući rasplet situacije na jugoistoku Europe nakon izbora u Crnoj Gori i pregovora između Srbije i Kosova, Plenković je istaknuo kako se Hrvatska zauzima za stabilnost u svim susjednim zemljama.<br/> "Ono što je za Hrvatsku bitno jest da postoji stabilnost, da postoji mir i da se smanjuju tenzije, te da se stabiliziraju trgovinski tokovi.</p><p>U svemu tome vodimo račun o hrvatskoj manjini i o Hrvatima u Srbiji. Žao nam je što zbog podjela dviju hrvatskih stranaka nije dosegnut prag u Crnoj Gori kako bi imali zastupnika, predstavnika hrvatske nacionalne manjine", rekao je Plenković.</p><p><br/> Hrvatski premijer Andrej Plernković je nakon razgovora sa čelnikom HDZ-a BiH posjetio biskupski dvor u Mostaru gdje je razgovarao s mostarsko-duvanjskim biskupom na odlasku Ratkom Perićem i njegovim nasljednikom Petrom Palićem. Plenković S izaslanstvom sudjeluje na misi za zaređenje novog mostarsko-duvanjskog ordinarija.</p><p>U Mostaru je u nedjelju otvoren Biskupijski kulturni centar, čiju je gradnju financirala i hrvatska vlada, te je predstavljena knjiga "Pođite i propovijedajte", biskupa u odlasku Ratka Perića.</p>