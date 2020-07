Plenki slaže križaljku: Sabor će prvu sjednicu imati 22. srpnja?

Obrana, graditeljstvo i pravosuđe su resori gdje se zaista ništa ne zna, kaže nam sugovornik iz vrha HDZ-a. Tomi Medvedu će najvjerojatnije ostati ministarstvo branitelja

<p>Konstituirajuća sjednica novog saziva Hrvatskog sabora trebala bi biti, kako saznaju 24sata, 22. srpnja. Do tada bi se, naime, trebalo finalizirati novo ustrojstvo ministarstava jer će prva točka biti upravo promjena Zakona o ustroju Vlade i djelokrugu ministarstava.</p><p>Iako se zadnjih dana naveliko spekuliralo tko od ministara ostaje, a tko odlazi te koja će se ministarstva pripojiti većima da bi postala takozvana mega ministarstva izgleda da još postoje neke nedoumice u vrhu HDZ-u. Tako je tijekom prošlog vikenda održano niz konzultacija, a vrhuška HDZ-a pažljivo je slušala sve primjedbe. Kako je rečeno 24sata, šef HDZ-a i novi, stari predsjednik Vlade <strong>Andrej Plenković</strong> blizu je odluke da ministarstvo branitelja ostaje te da se ono ne pripaja ministarstvu obrane kako je bilo najavljivano u zadnjih tjedan dana. Navodno je ministar branitelja i zamjenik šefa HDZ-a <strong>Tomo Medved</strong> vrlo blizu tome da može reći kako se izborio da ministarstvo branitelja ostane netaknuto te je upozorio da bi u protivnom moglo doći do nezadovoljstva među braniteljskom populacijom, a to nitko ne želi.</p><p>- Medved je iznio jasne primjedbe što bi to značilo braniteljskoj populaciji ako bi oni bili pripojeni. Branitelji bi to shvatili da su nevažni iako to nije točno jer nova Vlada samo želi da se stvari ubrzaju i da bude manji broj ministarstava. No, to ne znači da se time umanjuje važnost pojedinog ministarstva, niti da će se manje raditi. Štoviše, osobno vjerujem da bi tako bili efikasniji - govori nam sugovornik iz vrha HDZ-a te dodaje da je Plenković spreman udovoljiti ministru Medvedu koji bi navodno trebao dobiti i potpredsjedničku funkciju.</p><p>No, još se ne zna tko bi trebao preuzeti ministarstvo obrane ako na kraju bude tako da Medved ostaje na čelu ministarstva branitelja. U igri su neki umirovljeni časnici, ali tu, kako kaže naš sugovornik, još ima prostora za kadroviranje. </p><p>- Obrana, graditeljstvo i pravosuđe su resori gdje se zaista ništa ne zna. Ono što se govori u stranci jest da bi neki od starih ministara čija će se ministarstva pripajati, mogli preuzeti graditeljstvo i pravosuđe - kaže nam naš sugovornik.</p><p>Također još se na zna točan broj ministarstava, no spominje se brojka od 15 ili 16, ovisno o tome hoće li se ministarstvo uprave pripajati nekom od ministarstava. No, i da se pripoji <strong>Ivan Malenica</strong> ostaje ministar, ali bi, u to slučaju, trebao dobiti neki drugi resor.</p><p>Ponovno se prije tri dana počelo spominjati i ime <strong>Marije Vučković</strong> u križaljci za ministarstvo poljoprivrede, pa su tako sada u igri ona i državni tajnik u tom ministarstvu <strong>Tugomir Majdak</strong>. Navodno bi ministarstvo regionalnog razvoja trebala dobiti Slavonija, ako se ono ne bude pripajalo nekom od većih. </p>